"صدفة" تطلب خلع زوجها: "دخل أبوه دار مسنين وصرف فلوسه على الكباريهات"

أقامت "صدفة" دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبت فيها بإنهاء علاقتها الزوجية بزوجها، بعد زواج لم يستمر سوى شهر واحد، مبررة طلبها باكتشافها سلوك زوجها الغريب، مؤكدة استحالة استمرار الحياة بينهما: "أودع والده دار مسنين وأنفق أمواله على السهر".

وقالت الزوجة، في تفاصيل دعواها، إنها تزوجت بعد فترة تعارف تقليدية، دون أن تكتشف حقيقة شخصية زوجها بشكل كامل قبل الزواج، مشيرة إلى أنها فوجئت، بعد فترة قصيرة من بدء الحياة الزوجية، بتصرفات صادمة لم تكن تتوقعها.

وأضافت أنها علمت بقيام زوجها بإيداع والده في إحدى دور رعاية المسنين دون مبرر صحي واضح، وهو ما أثار استياءها الشديد، خاصة بعد علمها بأنه استولى على أموال والده وأنفقها في "الكباريهات".

تفاصيل دعوى الخلع

وأوضحت "صدفة" أن زوجها اعتاد إنفاق الأموال على السهر في أماكن مشبوهة، إلى جانب دخوله في علاقات متعددة، وهو ما تسبب لها في أذى نفسي بالغ، وجعلها تفقد الشعور بالأمان والاستقرار داخل منزل الزوجية.

وأكدت الزوجة أنها حاولت التفاهم معه وإقناعه بتغيير سلوكه، إلا أنه رفض الاستجابة واستمر في تصرفاته، بل ورفض تطليقها رغم طلبها المتكرر.

وأضافت أن الخلافات بينهما تصاعدت بشكل سريع، وأصبحت الحياة بينهما مليئة بالمشاحنات اليومية، مشيرة إلى أنها لم تعد قادرة على تحمل تلك الأوضاع، خاصة مع شعورها بالإهانة وانعدام الاحترام.

وأوضحت أنها لجت إلى أسرتها لمحاولة التدخل وإنهاء الأزمة بشكل ودي، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، وأشارت إلى أنها اضطرت، في النهاية، إلى اللجوء للقضاء وإقامة دعوى خلع، حفاظًا على كرامتها، ورفضًا للاستمرار في علاقة تفتقر إلى الحد الأدنى من التفاهم والاحترام.

ولفتت إلى أنها مستعدة للتنازل عن حقوقها الشرعية مقابل إنهاء العلاقة بشكل قانوني، وقد حملت الدعوى رقم 852 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام المحكمة، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

