كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شبكة نصب إلكترونية استغلت مواقع التواصل الاجتماعي لإيهام الشباب بفرص عمل خارج البلاد بمحافظة البحيرة.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل أن الشبكة تتكون من 21 شخصًا من مالكي ومديري شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج، استغلوا رغبة بعض المواطنين في السفر والعمل، واستولوا على مبالغ مالية منهم عبر الإعلانات والشركات الوهمية، محاولين إضفاء طابع من المصداقية على نشاطهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، بينهم ثلاثة لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم: عدد من جوازات السفر وصور جوازات وتأشيرات السفر، وعقود اتفاقات عمل بالخارج وإعلانات خاصة بالشركات، ودفاتر استلام نقدية، أكلاشيهات، 5 أجهزة حاسب آلي ووحدة معالجة مركزية، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل رقمية تؤكد نشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط العناصر التي تمارس هذا النوع من الجرائم، لحماية المواطنين من الاحتيال الذي يستغل حاجتهم وفرصتهم في البحث عن العمل بالخارج.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة