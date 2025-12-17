الأمن يضبط 7 أشخاص ويصادر مبالغ وكروت دعائية بالقاهرة والمنوفية

كثفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها لتأمين العملية الانتخابية في 13 محافظة، ومنع أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين داخل محيط الدوائر الانتخابية.

تمكنت الخدمات الأمنية، اليوم الأربعاء، بمحيط دائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص، وبحوزته مبالغ مالية معدة لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين، بعد تداول مقطع فيديو يظهر الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

إعادة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

وانطلقت اليوم الأربعاء جولة الإعادة من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، حيث يتنافس المرشحون على 101 مقعد، عبر 4494 لجنة فرعية داخل 55 دائرة انتخابية، موزعة على مستوى المحافظات المشمولة بالمرحلة.

وفي دائرة قسم شرطة حدائق القبة، ضبطت نفس الأجهزة ثلاثة أشخاص، وبحوزتهم مبالغ مالية، تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين عند ترددهم على الدوائر للتصويت لصالح أحد المرشحين، كما ضبطت شخصين وسيدتين آخرين بنفس الدائرة وبحوزتهم كروت دعائية ومبالغ مالية بنفس الهدف.

وفي الإسماعيلية، تمكنت الخدمات الأمنية بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية من ضبط شخص بحوزته عدد من البطاقات الشخصية ومبالغ مالية كان معدًا لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وفي المنوفية، ضبطت الأجهزة الأمنية بمحيط دائرة قسم شرطة شبين الكوم شخصًا وبحوزته بطاقات شخصية ومبالغ مالية، تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح اثنين من المرشحين.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المضبوطين، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق في الوقائع.

اقرأ أيضا

"دبح مراته وولاده وأشعل النار بوالدته".. ماذا حدث في مذبحة عائلة طوخ؟

قرار قضائي عاجل بشأن المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"

قرار عاجل من"الإدارية العليا" بشأن 33 طعنًا على نتائج 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى