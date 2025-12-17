مباريات الأمس
"خروج الثنائي".. شوبير يكشف تطورات انضمام حمدان للأهلي وموقف بنتايج

كتب : محمد خيري

02:13 م 17/12/2025
كشف الإعلامي أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير»، عن ملامح التحركات المقبلة داخل النادي الأهلي، خاصة فيما يتعلق بملف اللاعبين الأجانب والصفقات الجديدة المنتظرة خلال الفترة القادمة.

وأكد شوبير أن الأهلي سيكون مضطرًا للاستغناء عن لاعبين أجنبيين هما أشرف داري وجراديشار، موضحًا أن القرار لا يرتبط بالمستوى الفني، حيث وصفهما بـ«اللاعبين الممتازين»، لكن الاعتبارات المالية هي العامل الحاسم، ما يرجح خروجهما من الفريق قريبًا.

وعن الصفقات الجديدة، أشار شوبير إلى أن صفقة يوسف بعمري باتت محسومة لصالح الأهلي، مؤكدًا أن المدير الفني ييس توروب يتمسك بضم اللاعب، حتى في حال تفعيل الشرط الجزائي الذي يقترب من نصف مليون دولار، معتبرًا الرقم مناسبًا.

وتطرق شوبير إلى اسم بنتايك، موضحًا أن اللاعب طُرح على الأهلي عبر وكلائه فقط، دون وجود تحرك رسمي من النادي للتعاقد معه، رغم الإشادة بإمكانياته الفنية، ووصفه بلاعب «محترم ومقاتل» ويشارك مع منتخب المغرب الثاني.

كما كشف شوبير عن إعجاب توروب بقدرات حامد حمدان، مؤكدًا أن اللاعب الفلسطيني يُعد من أولويات الأهلي لتدعيم هذا المركز، حتى مع وجود أسماء أخرى مطروحة مثل ديانج، مشددًا على أن الأهلي في حاجة فنية لخدمات حمدان.

واختتم شوبير حديثه بالإشارة إلى دخول بيراميدز بقوة في سباق التعاقد مع حامد حمدان، في ظل تأخر الزمالك بسبب أزمة مالية واضحة، مؤكدًا أن رغبة اللاعب ستكون العامل الحاسم في تحديد وجهته المقبلة، سواء بالانتقال إلى الأهلي أو بيراميدز، مع تساؤلات حول إمكانية تدخل رجال أعمال لحسم الصفقة.

حامد حمدان أخبار الأهلي النادي الأهلي أحمد شوبير محمود بنتايج

