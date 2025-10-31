تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله نشوب مشاجرة بين عدد من الطلاب بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 الجاري، تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مصر القديمة بلاغًا من إحدى السيدات ونجلتها – تحملان جنسية إحدى الدول – بتضررهما من تعرض أربعة طلاب "أحفاد الأولى" من ذات الجنسية، للسب والاعتداء من قِبل طالبين مصريين عقب انتهاء اليوم الدراسي، دون وقوع إصابات، وذلك بسبب خلافات بينهم أثناء اللهو خارج المدرسة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط الطالبين المشكو في حقهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المحضر للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.