إعلان

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة

كتب- صابر المحلاوي:

08:48 م 31/10/2025

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله نشوب مشاجرة بين عدد من الطلاب بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 الجاري، تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مصر القديمة بلاغًا من إحدى السيدات ونجلتها – تحملان جنسية إحدى الدول – بتضررهما من تعرض أربعة طلاب "أحفاد الأولى" من ذات الجنسية، للسب والاعتداء من قِبل طالبين مصريين عقب انتهاء اليوم الدراسي، دون وقوع إصابات، وذلك بسبب خلافات بينهم أثناء اللهو خارج المدرسة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط الطالبين المشكو في حقهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المحضر للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة طلاب وزارة الداخلية مشاجرة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

العظمي بالقاهرة 29 درجة.. الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا