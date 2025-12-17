إصابة سوري ومصري في تصادم 3 سيارات أعلى الأوسطي

أصيب شخصان في تصادم ثلاث سيارات ملاكي أعلى الطريق الأوسطي ونقلا إلى مستشفى البدرشين المركزي للعلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الأوسطي، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المرور والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.

وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين وقوع تصادم متتابع بين ثلاث سيارات قبل نزلة البدرشين في الاتجاه المؤدي إلى حلوان ما أدى إلى تهشم أجزاء من السيارات وإصابة اثنين من مستقليها.

وأسفر الحادث عن إصابة شخص سوري الجنسية، وآخر مصري، وتلقى الثنائي الإسعافات الأولية لهما في موقع الحادث، قبل نقلهما إلى مستشفى البدرشين لاستكمال العلاج اللازم.

اقرأ أيضا

"دبح مراته وولاده وأشعل النار بوالدته".. ماذا حدث في مذبحة عائلة طوخ؟

قرار قضائي عاجل بشأن المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"

قرار عاجل من"الإدارية العليا" بشأن 33 طعنًا على نتائج 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى