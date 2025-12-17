شهد شارع علي عيسوي بمنطقة شتيل شمال الجيزة، واقعة مأساوية بعدما أقدمت سيدة على محاولة إنهاء حياتها بإشعال النار في نفسها، ما أسفر عن إصابتها بحروق في أنحاء متفرقة من الجسد.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع محاولة انتحار داخل الشارع المشار إليه، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال الشرطة إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين أن سيدة سكبت مادة قابلة للاشتعال على جسدها وأضرمت النار بنفسها لمرورها بأزمة نفسية.

وسادت حالة من الذعر بين سكان المنطقة والمارة، بينما سارع عدد من الأهالي بمحاولة السيطرة على النيران وإنقاذ السيدة قبل نقلها إلى مستشفى إمبابة العام.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

