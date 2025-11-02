رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

كتب– علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مالي تم تحويله إلى حسابه البنكي بطريق الخطأ، ورفضه إعادة المبلغ لصاحبه، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الأموال العامة وحماية حقوق المواطنين المالية.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، أفاد فيه بأنه أجرى بطريق الخطأ عمليتي تحويل مالي من حسابه البنكي إلى حساب آخر بنفس البنك عبر تطبيق الإنترنت البنكي، وأن صاحب الحساب المحول إليه المبلغ رفض إعادته رغم محاولات التواصل معه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد هوية صاحب الحساب وضبطه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة. وبفحص هاتفه المحمول عُثر على أدلة رقمية تؤكد ارتكابه الواقعة.

وبمواجهته، أقر بما نُسب إليه من أفعال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.