إعلان

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

كتب : مصراوي

02:11 م 31/10/2025

المتهمتان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من ضبط سيدتين لاتهامهما باستخدام أحد التطبيقات الإلكترونية في الإعلان عن ممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وأوضحت المعلومات والتحريات أن المتهمتين روجتا لنشاطهما الإجرامي عبر التطبيق لاستقطاب راغبي المتعة دون تمييز، مقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها مسبقًا.

بتقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبطهما داخل نطاق محافظة الإسكندرية، وعُثر بحوزتهما على هاتفين محمولين، وبفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على آثار ودلائل رقمية تؤكد مزاولتهما للنشاط غير المشروع.

وبمواجهتهما، اعترفتا بتفاصيل الواقعة، مؤكدتين استخدام التطبيق الإلكتروني في التواصل مع الزبائن وتحديد المقابل المالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مباحث الآداب أعامل منافية للآداب الإسكندرية الداخلية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان