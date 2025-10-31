فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من ضبط سيدتين لاتهامهما باستخدام أحد التطبيقات الإلكترونية في الإعلان عن ممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وأوضحت المعلومات والتحريات أن المتهمتين روجتا لنشاطهما الإجرامي عبر التطبيق لاستقطاب راغبي المتعة دون تمييز، مقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها مسبقًا.

بتقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبطهما داخل نطاق محافظة الإسكندرية، وعُثر بحوزتهما على هاتفين محمولين، وبفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على آثار ودلائل رقمية تؤكد مزاولتهما للنشاط غير المشروع.

وبمواجهتهما، اعترفتا بتفاصيل الواقعة، مؤكدتين استخدام التطبيق الإلكتروني في التواصل مع الزبائن وتحديد المقابل المالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.