الأمن يضبط 6 أشخاص يحاولون شراء أصوات الناخبين بالمطرية

بث مباشر.. الوطنية للانتخابات تتابع تصويت المصريين بالداخل في إعادة المرحلة

الوطنية للانتخابات: نعمل من أجل حماية الاقتراع وإرادة الناخبين الحقيقية

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لتأمين العملية الانتخابية بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وتمكنت من ضبط عدة محاولات لشراء أصوات الناخبين بمحيط الدوائر الانتخابية.

في الواقعة الأولى، ضبطت الأجهزة ثلاثة أشخاص بحوزتهم عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين ومبالغ مالية معدّة لتوزيعها على الناخبين بغرض دفعهم للتصويت لصالح المرشح ذاته.

كما تمكنت من ضبط شخص آخر وبحوزته مبالغ مالية وعدد من كوبونات السلع الغذائية، تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين أثناء ترددهم على دوائرهم الانتخابية، في محاولة للتأثير على اختيارهم.

وفي حادثة ثالثة، ضبطت الأجهزة شخصين آخرين بمحيط الدائرة، وبحوزتهما كوبونات سلع غذائية ومبالغ مالية، ضمن محاولات مماثلة لشراء أصوات المواطنين.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المضبوطين، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق في هذه الوقائع لضمان نزاهة سير العملية الانتخابية.

اقرأ أيضا

"دبح مراته وولاده وأشعل النار بوالدته".. ماذا حدث في مذبحة عائلة طوخ؟

قرار قضائي عاجل بشأن المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"