الأمن يضبط 6 أشخاص يحاولون شراء أصوات الناخبين بالمطرية

كتب : علاء عمران

02:02 م 17/12/2025
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لتأمين العملية الانتخابية بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وتمكنت من ضبط عدة محاولات لشراء أصوات الناخبين بمحيط الدوائر الانتخابية.

في الواقعة الأولى، ضبطت الأجهزة ثلاثة أشخاص بحوزتهم عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين ومبالغ مالية معدّة لتوزيعها على الناخبين بغرض دفعهم للتصويت لصالح المرشح ذاته.

كما تمكنت من ضبط شخص آخر وبحوزته مبالغ مالية وعدد من كوبونات السلع الغذائية، تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين أثناء ترددهم على دوائرهم الانتخابية، في محاولة للتأثير على اختيارهم.

وفي حادثة ثالثة، ضبطت الأجهزة شخصين آخرين بمحيط الدائرة، وبحوزتهما كوبونات سلع غذائية ومبالغ مالية، ضمن محاولات مماثلة لشراء أصوات المواطنين.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المضبوطين، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق في هذه الوقائع لضمان نزاهة سير العملية الانتخابية.

شراء أصوات الناخبين المطرية قسم شرطة المطرية انتخابات مجلس النواب 2025

