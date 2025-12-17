شهد طريق الروبيكي، قبل كارتة العاصمة في الاتجاه المؤدي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حادث تصادم أسفر عن إصابة 10 أشخاص، نقلوا إلى مستشفى بدر الجامعي.

تلقى مأمور قسم شرطة بدر بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل «تريلا» وسيارة نصف نقل كانت تقل عددًا من العمال أثناء توجههم إلى مقر عملهم. وعلى الفور، انتقلت قوة من رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين أن التصادم وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بإحدى السيارتين، ما أدى إلى اصطدام مباشر أسفر عن تهشم مقدمة السيارة نصف النقل وإصابة مستقليها بإصابات متفرقة ما بين كسور وكدمات وسحجات.

الأجهزة الأمنية رفعت آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية التي تأثرت لفترة وجيزة، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف جهات التحقيق.

