الوطنية للانتخابات: نعمل من أجل حماية الاقتراع وإرادة الناخبين الحقيقية

كتب : أحمد عادل

11:17 ص 17/12/2025
قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تتصدى بكل حسم لمن يرتكب أي مخالفات خلال سير العملية الانتخابية، مؤكدًا أن من يقوم بتلك الممارسات لا يُعبر عن صوت الشعب ولا عن مصالحه أو قضاياه وهمومه.
وأضاف بنداري، خلال المؤتمر الصباحي لمتابعة سير العملية الانتخابية، في اليوم الأول من تصويت المصريين بالداخل بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025: "كونوا على يقين أننا في الهيئة الوطنية للانتخابات نعمل من أجل هدف واحد، هو حماية الاقتراع وإرادة الناخبين الحقيقية".
وانطلق تصويت المصريين بالداخل، منذ قليل، في جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، ويستمر على مدار يومين، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

