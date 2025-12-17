جثة أسفل عقار تثير لغزا في أكتوبر

شهدت التوسعات الشمالية بمدينة السادس من أكتوبر واقعة مأساوية، عقب العثور على جثة شخص لقي مصرعه إثر ادعاء سقوطه من علو.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بسقوط شخص من ارتفاع داخل أحد العقارات بمنطقة سامي سعد، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم الشرطة المختص إلى مكان البلاغ.

وبالفحص المبدئي، تبين وجود جثة لشخص فارق الحياة متأثرًا بإصاباته البالغة الناتجة عن السقوط من الدور الأول علوي إلا أن ملابسات الواقعة لا تزال غير واضحة، في انتظار استكمال المعاينة الفنية وسماع أقوال شهود العيان، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

الأجهزة الأمنية فرضت كردونا أمنيا حول موقع الحادث، ومنعت اقتراب الأهالي لحين انتهاء إجراءات الفحص والمعاينة.

كما أخطرت النيابة العامة التي انتدبت الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان السبب الدقيق للوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، فيما تستمر التحقيقات لكشف تفاصيل الحادث، خاصة في ظل تضارب الروايات حول كيفية السقوط، وما إذا كان حادثًا عرضيًا أم نتيجة شبهة أخرى.

