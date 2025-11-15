الداخلية تُكرم أبناء شهداء الشرطة لتفوقهم الدراسي | فيديو وصور

أول بيان من النيابة العامة بشأن واقعة مقتل موظف توكيل سيارات بالإسكندرية

كتب - علاء عمران:

نظمت وزارة الداخلية الاحتفال السنوي لتكريم أبناء الشهداء المتفوقين دراسياً بمختلف المراحل التعليمية، تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وخلال الحفل، تم تسليم شهادات تقدير وكؤوس التفوق الدراسي للأوائل في كل مرحلة، بحضور عدد من قيادات الوزارة، وكوادر وزارة التربية والتعليم، وعدد من الفنانين.

وأعربت أسر وأبناء الشهداء عن فخرهم واعتزازهم بهذا التكريم، مؤكدين أنه امتداد لتكريم آبائهم الأبطال، وشكروا الوزارة على دعمها المستمر، مشيدين باهتمامها الكامل بأسر شهدائها الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أمن واستقرار الوطن.

ويأتي هذا التكريم تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية، بتقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والمعنوية لأسر الشهداء، تخليدًا ووفاءً لتضحياتهم التي بذلوا فيها أرواحهم ودمائهم دفاعًا عن الوطن.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية وحرصها الدائم على تقديم الدعم والرعاية لأسر شهداء الشرطة.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة