خلافات مالية تشعل مشاجرة أمام منزل بكفر الشيخ (تفاصيل)

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالسب على آخر أمام محل سكنه بمحافظة كفر الشيخ.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وبالفحص أمكن تحديد الشاكي، وهو مالك محل أعلاف، مقيم بدائرة مركز شرطة سيدي سالم، وبسؤاله قرر بتضرره من عامل، مقيم بذات الدائرة، لقيامه بتاريخ 17 من الشهر الجاري بالتعدي على والده، بسبب خلافات مالية بينهما خلال فترة عمل المشكو في حقه بالمحل الخاص بوالده.

وأضافت الوزارة أنه أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال الشاكي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.