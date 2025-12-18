إعلان نتيجة انتخابات 5 دوائر ملغاة من المرحلة الأولى بالمنيا

إعادة بين مرشحين.. إعلان نتيجة انتخابات دائرة أول المنتزه بالإسكندرية

أعلن القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن نتيجة الانتخابات في محافظة المنيا والخاصة بالدوائر المُلغاة من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025 وفقًا لقرار المحكمة الإدارية العليا.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، نتيجة 30 دائرة انتخابية مُلغاة من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025 وفقًا لقرار المحكمة الإدارية العليا.

الدائرة الأولى : أول المنيا

بناء على قرار الهيئة ستجرى الإعادة بين 6 مرشحين هم "علي بدوي، أحمد الصياد، سيد أبو بريدعه، محمود مقلد، علاء السبيعي، اندرو أبو ببلاطس".

الدائرة الثالثة :مغاغة

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات أن هذه الدائرة ستشهد جولة إعادة بين 8 مرشحين هم" محمود عبدالحفيظ، حماده حلبي، حسين غيته، إيهاب عبدالعظيم، محمد فرغلي، إيهاب خالد، مصطفى غزاوي، أبو الفتوح الشحات".

الدائرة الرابعة : أبو قرقاص

تجرى الإعادة بين 4 مرشحين وهم "مجدي سعداوي، حازم طه، حسام أبو زيد، مصطفى التوني".

الدائرة الخامسة: ملوي

وتجرى الإعادة في هذه الدائرة بين كل من "وائل إسماعيل حسن، محمد مصطفى كمال، أسامة عبدالشكور، بهاء عبدالغني، حازم الدروي، رياض عبدالستار".

الدائرة السادسة : دير مواس

تجرى الإعادة في هذه الدائرة بين "علاء قدري، أشرف أبو المكارم".

