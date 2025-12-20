زوجها السبب.. الداخلية تكشف حقيقة اختفاء سيدة بحملة انتخابية في المرج

كتب – علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءً باختفاء إحدى السيدات، عضو حملة لأحد المرشحين بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، عقب نشرها مقاطع لبعض المخالفات الانتخابية للمرشحين المنافسين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على هذه المخالفات.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إنه عند استدعاء السيدة المذكورة حضرت برفقة زوجها، نفت تعرضها لأي مكروه، وأقرت بأنه عقب علم زوجها بنشرها المقاطع المشار إليها، قام بمنعها من الاستمرار في العمل بالحملة الانتخابية، وطلب منها إغلاق هاتفها المحمول والسفر إلى إحدى المحافظات لحين انتهاء الانتخابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.