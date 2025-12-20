إعلان

بعد حكمين بالإعدام.. قرار عاجل من جنايات دمنهور بشأن "توربيني البحيرة"

كتب : أحمد نصرة

03:45 م 20/12/2025

هيئة المحكمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم السبت، إحالة أوراق المتهم محمد صابر السيد، المعروف إعلاميًا باسم "توربيني البحيرة"، إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في حكم إعدامه، بعد اتهامه باختطاف الأطفال والتعدي عليهم جنسيًا.

وحددت المحكمة جلسة يوم 22 يناير المقبل لنطق الحكم بعد ورود تقرير المفتي، مع استمرار حبس المتهم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أشرف عياد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين فخر الدين عبد التواب الدرجلي، وخالد محمد أبو زيد شكر، ومحمود محمد خليل غيطاس.

وكانت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، قد قضت في 27 سبتمبر الماضي بالإعدام شنقًا على المتهم بعد إدانته بخطف الأطفال بالتحايل عليهم واحتجازهم والتعدي عليهم جنسيًا بمدينة كفر الدوار، وهو حكم الإعدام الثاني الصادر بحقه بعد حكم سابق في قضية مماثلة.

اقرأ أيضًا:

من كُشك الرذيلة حتى البدلة الحمراء.. قصة توربيني البحيرة بعد حكمين بإعدامه

من استدراج الأطفال حتى الإعدام.. القصة الكاملة لبعرور و"كشك الرعب" بالبحيرة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنايات مستأنف دمنهور محكمة إيتاي البارود الابتدائية توربيني البحيرة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تغطية خاصة| رحيل النجمة سمية الألفي عن عمر يناهز 72 عاما
عاجل| الانقلاب الشتوي خلال ساعات.. الشتاء يبدأ غدًا فلكيًا- اضغط للتفاصيل
عاجل| سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت- اضغط للتفاصيل