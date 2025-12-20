بعد حكمين بالإعدام.. قرار عاجل من جنايات دمنهور بشأن "توربيني البحيرة"

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم السبت، إحالة أوراق المتهم محمد صابر السيد، المعروف إعلاميًا باسم "توربيني البحيرة"، إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في حكم إعدامه، بعد اتهامه باختطاف الأطفال والتعدي عليهم جنسيًا.

وحددت المحكمة جلسة يوم 22 يناير المقبل لنطق الحكم بعد ورود تقرير المفتي، مع استمرار حبس المتهم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أشرف عياد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين فخر الدين عبد التواب الدرجلي، وخالد محمد أبو زيد شكر، ومحمود محمد خليل غيطاس.

وكانت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، قد قضت في 27 سبتمبر الماضي بالإعدام شنقًا على المتهم بعد إدانته بخطف الأطفال بالتحايل عليهم واحتجازهم والتعدي عليهم جنسيًا بمدينة كفر الدوار، وهو حكم الإعدام الثاني الصادر بحقه بعد حكم سابق في قضية مماثلة.

