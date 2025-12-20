مشاجرة بسبب الجيرة.. ضبط عامل اعتدى على مهندس ومنعه من المرور بقنا

كتب – علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تضرر أحد الأشخاص من آخر لممارسته أعمال بلطجة ومنعه من الوصول لمسكنه بمحافظة قنا.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إنه بتاريخ 9 من الشهر الجاري، تبلغ قسم شرطة قنا من مهندس مقيم بدائرة القسم، بتضرره من عامل مقيم بذات الدائرة، لقيامه بالتعدي عليه بالسب ومنعه من المرور بأحد الطرق بسبب خلافات الجيرة بينهما.

تم ضبط المشكو في حقه في حينه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لنفس الخلافات.

واتخذت الأجهزة القانونية الإجراءات اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

