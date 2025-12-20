احتجاج على نتائج النواب.. ضبط 27 من أنصار مرشح خاسر بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تجمع بعض أنصار أحد المرشحين الذي لم يفز بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية مساء 19 من الشهر الجاري أمام مقر اللجنة العامة، وترديدهم هتافات للمطالبة بإعادة الانتخابات.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إنه تم تحديد وضبط 27 شخصًا من المشاركين في التجمع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

