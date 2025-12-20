إعلان

سرقة فيلا دبلوماسي بالجيزة.. والداخلية تكشف التفاصيل

كتب : علاء عمران

03:07 م 20/12/2025

المتهمة

كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات خبر متداول بأحد المواقع الإخبارية بشأن تقدم أحد الدبلوماسيين ببلاغ عن سرقة مسكنه بالجيزة.
تبين أنه بتاريخ 15 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة بلاغًا من الممثل القانوني للدبلوماسي باكتشاف سرقة مبلغ مالي من داخل الفيلا محل سكنه، واتهامه إحدى العاملات بالواقعة.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، إنه تمكّن رجال الأمن من تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة منشأة القناطر بالقاهرة، وبحوزتها المسروقات التي شملت مبلغًا ماليًا، وعرضين لشاشات تلفاز، وهاتف محمول.
وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

