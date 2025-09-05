أكثر من الذكاء.. أبرز سمة شخصية قد تجعلك مليونيرا

كتب- أحمد الضبع:

بينما نربط غالبا بين النجاح المالي والذكاء العالي، تشير أحدث الدراسات إلى أن هناك سمة شخصية تتفوق على الذكاء كمؤشر للوصول إلى ثروة مالية.

وأوضح محمد الشاعر، الباحث في علم الاجتماع، أن هذه السمة هي "المثابرة والانضباط الذاتي"، مؤكدا أنها تشكل الأساس لتحقيق الثراء طويل الأمد.

لماذا المثابرة أكثر أهمية من الذكاء؟

وبين "الشاعر" في تصريحات لـ"مصراوي" أن الإصرار على الهدف طويل الأجل، والتغلب على العقبات والأزمات المادية والمعنوية، هو المعيار الأفضل للنجاح، وليس معدل الذكاء.

وكشفت دراسة ألمانية شملت أكثر من 1,000 مليونير أنهم يتسمون بارتفاع معدلات الانفتاح للتجربة، والتحمل للمخاطر، والانضباط الذاتي والانبساطية، والاستقرار النفسي بالمقارنة مع غير الأثرياء، بحسب موقع Business Insider.

من جانبه، أشار محمد الشاعر إلى أن سمات مثل الاجتهاد وتنظيم الذات- وهي نتائج مرتبطة بمعدلات الانضباط- تتفوق على الذكاء في التنبؤ بالنجاحات العملية، وسواء كانت في مشاريع ضخمة أو وظائف روتينية.

المثابرة تجمع الصفات وتخلق فرص النجاح

وبيّن الباحث في علم الاجتماع، أن الاستمرار والانضباط هما عاملان جوهريان لتحقيق الثروة، خاصة في بيئة تنافسية، موضحا أن الذكاء مهم، لكن دون مثابرة، يبقى الهدف بعيد المنال، لأنها تخلق التميز، وتحول الأفكار إلى نتائج ملموسة.

وأضاف أن هؤلاء الذين ينجحون بشكل استثنائي لديهم القدرة على التكيف والتأقلم عند الفشل أو التحدي، واستثمار الأخطاء كخطوات تعليمية نحو الأمام.

وتعليقا على ذلك، قالت الدكتورة أماني عبد الرحمن، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر، إنّ المثابرة تشمل المرونة في التصرف حيال المواقف الطارئة في الحياة ومحاولة إيجاد الحلول الأكثر أمانا والأقل خسارة.

وأضافت أماني في تصريحات لـ"مصراوي" أنّ المثابرة أيضا تشمل التوكل على الله، والإيمان بالقدر وأن الإنسان عليه السعي نحو تحقيق أهدافه، بينما يترك النتيجة النهائية على الله.

