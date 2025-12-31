كتبت- نرمين ضيف الله:

مع استقبال عام جديد، يبدأ الكثير من المواطنين في البحث عن أماكن تجمع بين الأجواء الاحتفالية والتكلفة البسيطة المناسبة لسهرة رأس السنة.

وفي هذا الإطار، يبرز ممشى أهل مصر كأحد أبرز المشروعات الترفيهية والحضارية داخل القاهرة، والذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى متنفس حقيقي للمواطنين، ووجهة مفضلة للعائلات والشباب لقضاء أوقات ممتعة بإطلالة مباشرة على نهر النيل، وبتكلفة رمزية تناسب الجميع.

ممشى أهل مصر.. جمال النيل في متناول الجميع

يمتد ممشى أهل مصر على ضفاف نهر النيل، ليقدم تجربة مختلفة تجمع بين جمال الموقع والتنظيم العصري، حيث لا تتجاوز تذكرة الدخول 20 جنيها فقط في بعض المناطق، مع إتاحة أجزاء علوية مجانية بالكامل، تتيح للزائرين الجلوس والتنزه والاستمتاع بالمشهد دون أي أعباء مادية.

الممشى من أفضل الخيارات لقضاء ليلة رأس السنة بعيدا عن الزحام والتكاليف المرتفعة، مع أجواء هادئة وآمنة تناسب مختلف الفئات العمرية.

وجهة مثالية للعائلات والشباب

يتميز الممشى بتصميمه الواسع الذي يضم ممرات مخصصة للمشاة والدراجات، ما يسمح بالتنزه وممارسة رياضة المشي في أجواء مريحة، إلى جانب مناطق جلوس مجانية تطل مباشرة على النيل، ما يجعله مناسبا للعائلات، والمخطوبين، وكبار السن، وحتى الأطفال.

تناول الأطعمة والمشروبات

كما يتيح المكان للزائرين تناول الأطعمة والمشروبات الخاصة بهم دون فرض أي رسوم في المناطق المفتوحة، وهو ما يجعله خيارا اقتصاديا مفضلا لدى الكثيرين.

مطاعم وكافيهات بإطلالات نيلية

ولا يقتصر ممشى أهل مصر على الجلوس والتنزه فقط، بل يضم مجموعة متنوعة من المطاعم والكافيهات المطلة على النيل، والتي تناسب مختلف الأذواق، مثل:

شاي جمر

مكان يقدم الشاي بطريقة تقليدية لتحضير الشاي تعتمد على غلي الماء باستخدام حرارة الجمر المشتعل بدلا من الموقد الغازي، مما يمنحه نكهة "مدخنة" فريدة ومميزة.

بلو فيو

يقدم تجربة إفطار ومجموعة متنوعة من المشروبات والوافل، والحلويات، وسهرات مميزة مطلة على النيل مباشرة.

سل النيلو

يقدم تجربة إفطار مميزة مع بوفيه مفتوح من المقبلات والسلطات، بالإضافة إلى أطباق رئيسية مثل المشويات والطواجن، ويتميز بجلسات "Bubble" الشفافة المطلة على النيل، وغيرها، مع تنوع في الأسعار وجلسات هادئة تناسب العائلات.

أجواء احتفالية ولمسات جمالية

ومع اقتراب احتفالات رأس السنة، يزداد سحر الممشى بفضل الإضاءة المبهجة والتنسيق الجمالي للمساحات الخضراء، التي تضفي أجواء احتفالية بسيطة لكنها مميزة، خاصة في ساعات المساء، مع مشهد النيل المتلألئ والمراكب النيلية العابرة.

كما يضم الممشى مراسي للفلوكات واليخوت، إضافة إلى مناطق ترفيهية مخصصة للأطفال.

تجربة شتوية هادئة لاستقبال عام جديد

وخلال فصل الشتاء، يفضل كثير من الزائرين قضاء وقت هادئ داخل ممشى أهل مصر، عبر شراء كوب شاي أو مشروب ساخن، ثم التجول على ضفاف النيل وسط الأجواء الباردة والمنعشة، في تجربة بسيطة لكنها تبعث على الراحة والبهجة.

ويعكس ممشى أهل مصر نموذجا ناجحا للمشروعات التي تهدف إلى إتاحة المساحات العامة للمواطنين، ومنحهم فرصة الاستمتاع بجمال القاهرة ونهر النيل بأقل تكلفة ممكنة، ليظل خيارا مثاليا لمن يرغب في استقبال عام 2026 بأجواء هادئة ومميزة.