ابنة هند رستم تتحدث عن تربية والدتها الصارمة: "أمي كانت تخنق"

تحدثت بسنت، ابنة الفنانة الراحلة هند رستم، عن طريقة تربية والدتها لها، خاصة خلال فترة المراهقة، وذلك خلال بودكاست "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت).

وقالت: "في الأول كانت لطيفة وحنينة، لكن لما دخلنا السن (الرذل) سن المراهقة. كنا مثلًا عايزين نروح السينما، لازم السواق يوديني أنا وصحاباتي ومعانا المربية، حاجة كانت تخنق".

وأضافت: "لما ييجي عيد ميلادي كانت تبص من البلكونة تشوف مين اللي جاي ياخد صحاباتي، ولازم حد من أهلهم يجيبهم وحد ييجي ياخدهم، وكانوا صحابي بيخافوا منها جدًا".

وتابعت: "أنا ماكنتش أقدر أحط رجل على رجل قدام أمي، وكنت متجوزة ومخلفة وعندي أحفاد. كانت شديدة وقت الشدة، وكرهت اسمي من صوتها، أول ما تقول: يا بسنت، أعرف إن في كارثة جاية".

ووجه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد سؤال لـ بسنت، قائلا: هل في مرة قلتي لوالدتك إنك حابة الوسط الفني والتمثيل زيها؟ لترد: "أنا ماكنتش حابة أقولها. بابايا كان مخرج، وكنت بروح معاه وأتفرج على الاستوديوهات، وكانت تسيبني أروح، وكنت أحب أتفرج معاه في غرفة المونتاج. حبيت الحاجات دي، لكن كرهت التمثيل، ليه؟ لأنه شغل متعب، سواء كنت تعبان أو لأ لازم تنزل تشتغل".

وأضافت: "في مرة حضرت معاها تصوير فيلم امرأة على الهامش، وفي مشهد معين اتضايقت نفسيًا جدًا، أولًا لأنها أمي، وثانيًا قولت ده إيه العذاب ده؟ المفروض في المشهد ده يجيبوا المطافي علشان الدنيا تمطر، ومامتي واقفة والمخرج يقول يلا، راحوا فاتحين خراطيم والماية نازلة عليها. هو تمثيل طبعًا، بس دي مامتي. المخرج قال ستوب وهيعيدوا، تدخل تغير الجلابية وتعمل المشهد تاني، وكانت بترجع تعبانة بجد".

وعن رد فعل والدتها لو أخبرتها برغبتها في دخول مجال التمثيل، أجابت: "كانت هترفض طبعًا".

اقرأ أيضًا:

إعادة عرض "العتاولة"على "MBC مصر"بداية من اليوم

أنغام تحتفل مع جمهورها بالعام الجديد اليوم على "MBC مصر"