لا تبادر بمصافحة النساء.. 5 قواعد تجنبك الإحراج في المناسبات

كتب- أحمد الضبع:

المناسبات الاجتماعية غالبا ما تكون ساحة لاختبار قواعد الذوق والإتيكيت، خاصة في مجتمع شرقي له خصوصيته، ومن أبرز المواقف التي تضع الكثيرين في حرج المصافحة وتبادل التحية.

وتعليقا على ذلك، قالت خبيرة الإتيكيت والمظهر إيمان عفيفي، إن الرجل يجب ألا يبادر بمصافحة المرأة إلا إذا بدأت هي بمد يدها أولا، احتراما للتقاليد الاجتماعية وتجنبا لأي موقف غير مرغوب.

وأضافت "عفيفي" في تصريحات لـ"مصراوي" أنه من الأخطاء الشائعة أيضا المبالغة في العناق أو تقبيل الخد عند التعارف الأول، مؤكدة أن الاكتفاء بالتحية اللفظية أو الإيماءة البسيطة يعكس احتراما متبادلا ويجنب الطرفين الحرج.

وشددت على أهمية الحفاظ على المسافة الشخصية عند تبادل الحديث في المناسبات، لأن الاقتراب الزائد أو التحدث بصوت مرتفع يظهر قلة لياقة، مشيرة إلى أن لغة الجسد الهادئة والابتسامة البسيطة هي أفضل وسيلة للتواصل.

كما نصحت بضرورة تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء الجلسات العائلية أو الرسمية، لأن ذلك يعطي انطباعا بعدم الاهتمام بالآخرين.

واختتمت خبيرة الإتيكيت نصائحها بالتأكيد على أن المظهر الخارجي جزء لا يتجزأ من الذوق الاجتماعي، موضحة أن اختيار الملابس المناسبة للمكان والزمان يترك أثرا إيجابيا ويجنب التعليقات السلبية.

