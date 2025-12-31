على الرغم من شيوع مصطلح "المختل عقليا"، إلا أن مصطلح "المختل اجتماعيا" لا يزال مستخدما، وذلك ببساطة لأن التخفي يعد من سماتهم المميزة.

ويستخدم مصطلح "المختل اجتماعيا" بشكل غير رسمي لوصف الأشخاص المصابين باضطراب الشخصية المعادية للمجتمع أو "السيكوباتية"، ويتسم هذا الاضطراب بانعدام التعاطف، وعدم الشعور بالندم، واستغلال الآخرين، ما قد يدفع الشخص إلى القيام بالعديد من الأفعال غير المقبولة اجتماعيا.

ولأن هذه سمات طبيعية أيضا، فقد يخلطها الكثيرون مع سمات فردية أو سمات سلبية، بينما قد تكون جزءا من اضطراب أوسع.

وتوضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) أن "اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع هو نوع معقد من اضطرابات الشخصية، يتميز بسلوك اندفاعي وغير مسؤول، وغالبا ما يكون إجراميا".

والآن، يكشف الخبراء النقاب عن بعض السمات النموذجية للاضطراب الاجتماعي التي يلاحظونها غالبا:

التمرد على السلطة

لطالما كان الالتزام بالقواعد يعني عكس ذلك تماما بالنسبة للمختلين عقليًا، فهم متشددون في اتباع أهوائهم، وغالبا ما يكون ذلك بتهور ودون أدنى ندم، تتراوح هذه الأفعال بين المخالفات البسيطة والسرقة من المتاجر، وقد تكون بسيطة أو متطرفة، وذلك بحسب الشخص.

سحر مفاجئ

عندما يتحدث شخص مضطرب نفسيًا، عليك الإصغاء، فرغم تظاهرهم بالبساطة، إلا أن سحرهم يفتقر إلى الصدق عندما يكون هدفهم تحقيق غاياتهم، فإحساسهم بذواتهم - هويتهم كأشخاص - مشتت، ولذلك لا يشعرون كما يشعر معظم الناس، قد يكونون في غاية السحر والمصداقية والقدرة على التواصل، لكنهم غالبًا ما يفتقرون إلى الشعور الحقيقي بالتعاطف أو الندم". وتلعب عوامل عديدة دورًا في ذلك، بدءًا من العوامل الوراثية والبيئية وصولًا إلى أساليب التربية، فضلًا عن الإساءة والإهمال.

مقاوم للالتزام

بينما يستطيع المصابون باضطراب الشخصية المعادية للمجتمع الشعور بمشاعر فورية كالغضب والخوف والحزن، إلا أن المشاعر العميقة كالشعور بالذنب والمودة والتعاطف يصعب عليهم تكوينها.

يستغلون سحرهم التلاعبي وانعدام قلقهم الاجتماعي، ورغم قدرتهم على محاكاة السلوك الإيجابي مع الآخرين، إلا أنهم يعجزون عن بناء علاقات حقيقية طويلة الأمد.

مغامر للغاية

اللوزة الدماغية جزء من الدماغ يساعدنا على فهم الإشارات العاطفية، لدى الأشخاص المصابين باضطراب الشخصية المعادية للمجتمع، يتعطل التواصل بين هذا الجزء وقشرة الفص الجبهي.

ونتيجة لذلك، يكون تقديرهم للمخاطر والخوف بطيئًا، ويشعرون بالخطر وكأنه ينبض بالحياة، قد يكون هذا أي شيء، من السرقة إلى التحدث مع غرباء.

حب السيطرة

يركز الأشخاص المصابون باضطراب الشخصية المعادية للمجتمع تركيزًا شديدًا على كل شيء في علاقاتهم، من أفعالهم وأقوالهم إلى غيرهم، يدفعهم دافع السيطرة والقوة إلى تجاهل أي اهتمام بالتواصل والشراكة، إنهم يريدون الهيمنة على الموقف والمزاج والكلمة دون أي اكتراث أو تعاطف مع الطرف الآخر.

لا اعتذار

بما أن الأشخاص المصابين باضطراب الشخصية المعادية للمجتمع يفتقرون إلى التعاطف والتواصل، فإن الاعتذار والتعلم من الأخطاء يمثلان تحديًا بالنسبة لهم، ورغم أنهم قد لا يترددون في الاعتذار، إلا أن الأمر يتعلق بتحقيق غاية معينة أكثر من كونه نابعًا من الصدق.

التلاعب بالحقيقة

لا شيء يسعد الشخص المختل عقلياً أكثر من شعوره بالتفوّق على الآخرين، فهو يُبالغ في تقدير نفسه ويحتقر غيره، ومستعد لهزيمة أي شخص يعارضه، وإن تطلب ذلك تحريف الحقائق لصالحه، فلا بأس.

اقرأ أيضا:

مناظر خلابة.. أجمل منازل في عام 2025

قبل العام الجديد.. 5 خطوات مالية سهلة لتحقيق ثروة في 2026

16 صورة لـ أشهر 5 تورتات حول العالم

"بدل الشهادات".. مدرسة تكافئ الطلاب المتفوقين بجوائز غير متوقعة

"الميدالية سر جذب ما تريد".. خبيرة طاقة تكشف السبب