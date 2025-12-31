كشف المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن انتهاء أعمال الاقتراع في 31 مقر انتخابي عن اليوم الأول من تصويت المصريين بالخارج بجولة الإعادة للدوائر الملغاة بحكم الإدارية العليا ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وأكد المستشار أحمد بنداري في مؤتمر صحفي منذ قليل، استمرار العمل في 108 مقر لاستقبال المصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي الحالي.

أشار إلى بدء عملية الانتخاب في مدينة لوس أنجلوس في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، لتكون بذلك جميع المقارات قد باشرت أعمالها عن اليوم الأول ومستمرون على مدار الـ 24 ساعة في غلق وفتح اللجان نظرًا لاختلاف التوقيت في 117 دولة حول العالم تجرى بها الانتخابات في 139 مقر انتخابي.

ودعا بنداري، المصريين المقيمين بالخارج والذين تقع دوائرهم ضمن جولة الإعادة إلى النزول والمشاركة، موضحًا أن الاختيار سيكون بين المرشحين وفقًا للعدد المحدد قانونًا والمبين في ورقة الاقتراع.

