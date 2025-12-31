إعلان

الوطنية للانتخابات: انتهاء الاقتراع في 31 مقر انتخابي بالخارج للدوائر الملغاة

كتب : محمود الشوربجي

07:33 م 31/12/2025

المستشار أحمد بنداري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن انتهاء أعمال الاقتراع في 31 مقر انتخابي عن اليوم الأول من تصويت المصريين بالخارج بجولة الإعادة للدوائر الملغاة بحكم الإدارية العليا ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وأكد المستشار أحمد بنداري في مؤتمر صحفي منذ قليل، استمرار العمل في 108 مقر لاستقبال المصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي الحالي.

أشار إلى بدء عملية الانتخاب في مدينة لوس أنجلوس في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، لتكون بذلك جميع المقارات قد باشرت أعمالها عن اليوم الأول ومستمرون على مدار الـ 24 ساعة في غلق وفتح اللجان نظرًا لاختلاف التوقيت في 117 دولة حول العالم تجرى بها الانتخابات في 139 مقر انتخابي.

ودعا بنداري، المصريين المقيمين بالخارج والذين تقع دوائرهم ضمن جولة الإعادة إلى النزول والمشاركة، موضحًا أن الاختيار سيكون بين المرشحين وفقًا للعدد المحدد قانونًا والمبين في ورقة الاقتراع.

اقرأ أيضًا:

"سرقني وضحك عليا".. عروس كروان مشاكل تفضح "فرح الترند" في محضر رسمي

أبرزها "سرقة أسورة المتحف وحبس رمضان صبحي"… قضايا هزت الرأي العام في 2025

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المستشار أحمد بنداري الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"