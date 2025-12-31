في عالم السفر والوجهات الطبيعية الساحرة، توجد أماكن حول الأرض تستقبل الثلوج طوال العام أو على ارتفاعات عالية جدا لا تذوب فيها البحيرات الجليدية أبدا، مما يجعلها محط أنظار عشاق الثلوج والرحلات الشتوية.

فيما يلي وجهات سياحية مميزة مليئة بالثلوج وحبات البرد التي لا تذوب طوال العام، وفقا لموقع "directionallychallengedtraveler".

أنتاركتيكا

أنتاركتيكا القارة الأكثر برودة على سطح الكرة الأرضية، حيث تغطي الثلوج والجليد معظم مساحتها الكبيرة طوال العام، حتى في أشهر الصيف في نصف الكرة الجنوبي، هنا لا يرى الزوار سوى امتداد الثلوج البيضاء والمحيطات المتجمدة.

جبال الألب السويسرية

تقع جبال الألب عبر عدة دول أوروبية، وهي واحدة من أشهر المناطق التي تحافظ على الثلوج على قممها عالية الارتفاع طوال العام تقريبا.

في أماكن مثل زيرمات، يمكن للزوار مشاهدة القمم المغطاة بالثلوج حتى في الصيف، مع إمكانية التزلج والاستمتاع بالمناظر الجليدية الساحرة.

الشمال الأقصى في ألاسكا

في ولاية ألاسكا بالولايات المتحدة، تمتد المساحات الجليدية العالية التي لا تذوب نهائيا فوق القمم الجبلية، وتوفر مناظر طبيعية باردة حتى في أشهر الصيف.

يمكن للزائرين هناك القيام برحلات التزلج الصيفي أو الانطلاق في جولات المشي عبر الجليد وسط الهواء النقي والمناظر البيضاء التي تبدو كأنها من عالم آخر.

