رئيس هيئة الدواء: سعر الدواء في مصر من أرخص 5 دول بالعالم

كتب - أحمد جمعة:

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن أسعار الدواء في السوق المصرية تُعد من بين الأرخص في العالم، حيث تحتل مصر موقعها ضمن أقل خمس دول عالميًا من حيث أسعار المستحضرات الدوائية، بما يعكس حرص الدولة على إتاحة الدواء للمواطن بجودة عالية وسعر عادل.

وأوضح الغمراوي خلال تدشين كتاب "مصر والدواء.. رحلة عبر الزمن" اليوم، أن صناعة المواد الخام الدوائية تُعد من أكثر الصناعات تعقيدًا، نظرًا لاعتمادها على إنتاج كميات كبيرة لتحقيق الجدوى الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إنتاج كميات محدودة من هذه المواد يؤدي إلى ارتفاع التكلفة بشكل كبير قد يصل إلى عشرة أضعاف، وهو ما يمثل تحديًا رئيسيًا أمام التوسع في هذا المجال.

وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية إلى أن تكلفة إنتاج المواد الخام تنعكس بشكل مباشر على أسعار الدواء النهائي، وهو ما تحرص الهيئة على تجنبه تمامًا، من خلال سياسات تنظيمية دقيقة توازن بين دعم الصناعة الوطنية، وضمان استقرار أسعار الدواء، وحماية حق المواطن في الحصول على علاج آمن وفعال دون أعباء مالية إضافية.

وشدد الغمراوي على استمرار الهيئة في متابعة منظومة التسعير والرقابة الدوائية بدقة، بما يضمن استدامة توافر الدواء في السوق المحلية، ويعزز الثقة في المنظومة الدوائية المصرية باعتبارها أحد أعمدة الأمن الصحي الوطني.