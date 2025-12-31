خطفت الفنانة رانيا يوسف الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها في ليلة رأس السنة.

وظهرت رانيا يوسف بإطلالة جريئة مرتدية فستان أحمر طويل، ووضعت "تاتو" على الكتف، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "كل عام وأنتم بخير وصحة ومحبة وبركة".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أجمل ست في الدنيا"، "زي القمر"، "قمر اوي يا قلبي"، "هابي نيو يرر".

زواج رانيا يوسف

أعلنت الفنانة رانيا يوسف زواجها من الممثل والمخرج المنفذ أحمد جمال الفترة الماضية، خلال حضورهم حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد.

أحمد ورانيا تعاونا في أكثر من عمل فني، بينها مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" الذي عُرض في رمضان 2025، وكان أحمد المخرج المنفذ للعمل.

اقرأ أيضا..

عمليات جراحية واستئصال ورم.. نجوم دخلوا المستشفى في 2025

بينهم نجل الفنان أحمد رزق.. تعرف على أبرز حوادث أبناء نجوم الفن في 2025