"فستان أحمر وتاتو على الكتف".. رانيا يوسف تخطف الأنظار في ليلة رأس السنة

كتب : معتز عباس

06:21 م 31/12/2025 تعديل في 06:28 م

الفنانة رانيا يوسف

خطفت الفنانة رانيا يوسف الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها في ليلة رأس السنة.

وظهرت رانيا يوسف بإطلالة جريئة مرتدية فستان أحمر طويل، ووضعت "تاتو" على الكتف، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "كل عام وأنتم بخير وصحة ومحبة وبركة".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أجمل ست في الدنيا"، "زي القمر"، "قمر اوي يا قلبي"، "هابي نيو يرر".

زواج رانيا يوسف

أعلنت الفنانة رانيا يوسف زواجها من الممثل والمخرج المنفذ أحمد جمال الفترة الماضية، خلال حضورهم حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد.

أحمد ورانيا تعاونا في أكثر من عمل فني، بينها مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" الذي عُرض في رمضان 2025، وكان أحمد المخرج المنفذ للعمل.

رانيا يوسف بفستان احمر جريء

الفنانة رانيا يوسف رانيا يوسف بفستان أحمر رانيا يوسف بتاتو على الكتف إطلالة رانيا يوسف رانيا يوسف على إنستجرام

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

