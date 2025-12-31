مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

- -
19:30

القادسية

إعلان

غضب مدرب الجزائر بسبب ملاحقة ابنته.. فما القصة؟

كتب : هند عواد

03:45 م 31/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر (4)
  • عرض 5 صورة
    فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر (2)
  • عرض 5 صورة
    فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر (1)
  • عرض 5 صورة
    فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر (3)

تسود حالة من الغضب في معسكر منتخب الجزائر بالمغرب، خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، بسبب "ليا" ابنة فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني للمنتخب.

وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية، أن فلاديمير بيتكوفيتش، أبدى انزعاجه بسبب ملاحقة بعض المصورين لأفراد عائلته، خاصة ابنته، خلال حضور مباريات المنتخب في مدينة الرباط.

وأشارت الصحيفة إلى أن فلاديمير بيتكوفيتش، اعتبر تصريحات بعض الصحفيين "غبر مقبولة"، لتكرارها ومحاولة تصوير ابنته عن قرب، وطلب تصريحات منها.

وأضافت: "الواقعة أثارت غضب بيتكوفيتش، وقرر طلب التدخل من المسؤول الإعلامي في الاتحاد الجزائري لكرة القدم، لوضع حد لهذا التطفل على حياة عائلته".

اقرأ أيضًا:

هل يفسخ عقده؟.. ماذا يفعل بيراميدز مع رمضان صبحي بعد حبسه وفقا للائحة

هل يمكن أن يصل كريستيانو رونالدو إلى الهدف رقم 1000؟



لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر الجزائر كأس الأمم الأفريقية منتخب الجزائر

