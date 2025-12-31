غضب مدرب الجزائر بسبب ملاحقة ابنته.. فما القصة؟

فرجاني ساسي: "أتابع الأجواء في مصر والزمالك في قلبي"

تسود حالة من الغضب في معسكر منتخب الجزائر بالمغرب، خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، بسبب "ليا" ابنة فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني للمنتخب.

وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية، أن فلاديمير بيتكوفيتش، أبدى انزعاجه بسبب ملاحقة بعض المصورين لأفراد عائلته، خاصة ابنته، خلال حضور مباريات المنتخب في مدينة الرباط.

وأشارت الصحيفة إلى أن فلاديمير بيتكوفيتش، اعتبر تصريحات بعض الصحفيين "غبر مقبولة"، لتكرارها ومحاولة تصوير ابنته عن قرب، وطلب تصريحات منها.

وأضافت: "الواقعة أثارت غضب بيتكوفيتش، وقرر طلب التدخل من المسؤول الإعلامي في الاتحاد الجزائري لكرة القدم، لوضع حد لهذا التطفل على حياة عائلته".

