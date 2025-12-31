إعلان

غريبة ونادرة.. 5 كائنات حقيقية تبدو وكأنها من عالم آخر

كتب : نرمين ضيف الله

02:30 م 31/12/2025
    الأخطبوط دمبو
    التارسير
    حمامة فيكتوريا المتوجة
    بسمة البحر الزرقاء

كوكبنا مليء بكائنات غريبة الشكل، لكنها تأسر الأنظار بجمالها وفرادتها؛ ففي أعماق البحار والغابات الاستوائية، نجد كائنات حقيقية يبدو أنها خرجت من عوالم خيالية.

وفيما يلي 5 كائنات تجمع بين الغرابة والجاذبية، وربما لم تراها من قبل، وفقا لموقع "greenglobaltravel".

الأخطبوط دمبو

يتميز أخطبوط دمبو بأجنحته الشبيهة بالأذنين البارزتين فوق عينيه، ما يمنحه مظهرا لطيفا وفريدا في الوقت ذاته.

يعيش هذا المخلوق الرائع في أعماق المحيطات، وعلى عمق يصل إلى حوالي 3000 متر تحت سطح البحر، وهو من أندر أنواع الأخطبوط ذو المظهر الجذاب والفريد.

حمامة فيكتوريا المتوجة

تعتبر حمامة فيكتوريا المتوجة من أجمل الطيور الغريبة، حيث يتميز ريشها بالأزرق الفاتح وقناع ملون وتاج يشبه الدانتيل على رأسها، ما يمنحها مظهرا مذهلا على الرغم من غرابته.

تعيش هذه الحمامة في غابات غينيا الجديدة، وتعد واحدة من أكبر أنواع الحمام في العالم.

الحرباء الورقية

تبدو الحرباء الورقية وكأنها امتداد للأوراق المحيطة بها، فهي تمتلك زوائد تشبه أوراق الشجر تساعدها على الاندماج في محيطها، ووسيلة دفاع طبيعية مدهشة.

ويجمع هذا المخلوق بين الغرابة والجمال في آن واحد، إضافة إلى خفة الحركة.

التارسير

يعرف التارسير بأنه أصغر الرئيسيات وأكثرها غرابة، حيث تتفوق عيناه بحجمهما الكبير على دماغه، ما يمنحه رؤية ليلية ممتازة.

يعيش هذا المخلوق في غابات جنوب شرق آسيا، ويتغذى على الحشرات الصغيرة، ومن أجمل المخلوقات الغريبة التي تجمع بين البراءة والغموض في آن واحد.

بسمة البحر الزرقاء

في أعماق البحار، يطفو بسمة البحر الزرقاء، وهو نوع من الرخويات البحرية المذهلة بألوانه الزرقاء والفضية التي تشبه التنين.

ويجمع هذا الكائن بين الجمال والخطر في الوقت ذاته، إذ يستطيع امتصاص السم من قنديل البحر الذي يفترسه، ويخزنه كآلية دفاعية فريدة.

كائنات غريبة ونادرة لأخطبوط دمبو حمامة فيكتوريا المتوجة

