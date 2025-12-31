المتحف الكبير وزيادة الإيرادات.. طفرة في السياحة المصرية خلال 2025

نجحت وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، في إحداث طفرة نوعية أعادت ترسيخ موقع مصر كأحد المقاصد السياحية المؤثرة على المستوى العالمي، حيث سجل القطاع خلال عام 2025 مؤشرات نمو غير مسبوقة، وبلغ عدد السائحين الوافدين إلى مصر حتى نهاية شهر أكتوبر نحو 15.6 مليون سائح، بمعدل زيادة تجاوز 21% مقارنة بالعام السابق، فيما تشير التقديرات إلى اقتراب إجمالي عدد السائحين بنهاية العام من حاجز 19 مليون سائح، وهو أعلى رقم تحققه السياحة المصرية على مدار تاريخها.

وفي السياق ذاته، كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، في تصريحات لمصراوي، أن الإيرادات السياحية حققت قفزة تاريخية، لتتراوح بين 17 و18 مليار دولار، مسجلة أعلى عائد سنوي للقطاع، في انعكاس واضح لتحول استراتيجية الوزارة من التركيز على زيادة الأعداد فقط إلى تعظيم العائد الاقتصادي، عبر استقطاب شرائح سياحية مرتفعة الإنفاق، وإطالة مدة الإقامة، وتوسيع نطاق الأنشطة والبرامج السياحية.

وأضاف "فتحي"، أن عام 2025 شهد توسعًا كبيرًا في الطاقة الفندقية، بإضافة نحو 40 ألف غرفة جديدة، ليصل إجمالي عدد الغرف الفندقية إلى أكثر من 229 ألف غرفة على مستوى الجمهورية، ومن المتوقع إضافة نحو 20 ألف غرفة فندقية بالعام الجديد.

وشهدت الليالي السياحية نموًا ملحوظًا، وهو ما يعكس ارتفاع نسب الإشغال الفندقي واستقرار الطلب على المقصد المصري على مدار العام، بعيدًا عن الاعتماد على المواسم التقليدية فقط.

ويُعد الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير في نوفمبر 2025 أحد أبرز إنجازات الدولة خلال العام، وأحد أهم الأحداث الثقافية والسياحية عالميًا، حيث المتحف الأكبر من نوعه في العالم، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، من بينها المجموعة الكاملة لكنوز الملك توت عنخ آمون، التي تُعرض لأول مرة في موقع واحد وفق أحدث أساليب العرض المتحفي العالمية.

وكشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، في تصريحات لمصراوي، أن أن المتحف يستقبل نحو 5 و7 ملايين زائر سنويًا، و15 ألف زائر يوميًا كحد أقصى، بما يسهم في تنشيط السياحة الثقافية ورفع متوسط إنفاق السائح، خاصة في منطقة أهرامات الجيزة.

كما واصلت وزارة السياحة والآثار، خلال 2025 تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى عدم الاكتفاء بالسياحة الثقافية، حيث شهدت السياحة الشاطئية توسعًا ملحوظًا بدعم وتطوير مقاصد البحر الأحمر وشرم الشيخ ومرسى علم والساحل الشمالي، التي سجلت نسب تصل لـ 95%.

وفي موازاة ذلك، أولت وزارة السياحة اهتمامًا خاصًا بتحسين جودة الخدمات، من خلال برامج تدريب وتأهيل العاملين، وتطبيق معايير الجودة والاستدامة، وتشجيع التحول الرقمي في الخدمات السياحية، بما يشمل أنظمة الحجز الإلكتروني والتسويق الرقمي.

وأصدرت وزارة السياحة والآثار، قرارًا بإدخال نمط جديد من الإقامة السياحية تحت مسمى "شقق الإجازات – Holiday Home" ضمن المنظومة الفندقية الرسمية؛ بهدف سد فجوة الغرف الفندقية وتنظيم نشاط كان يعمل خارج الإطار الرسمي، مع اشتراط تخصيص المبنى بالكامل للنشاط بحد أدنى 8 وحدات، والالتزام بمعايير الأمان والجودة والترخيص الإلكتروني.

