كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم الإبلاغ عنه لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم – بشأن تعرضها لواقعة نصب من قِبل أحد الأشخاص، الذي اتصل بها منتحلًا صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، وتمكن بموجب ذلك من الحصول على بياناتها والاستيلاء على أموالها.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء إنه عقب تقنين الإجراءات وتنسيقًا بين قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاملان لهما معلومات جنائية – مقيمان بمحافظة المنيا)، وبحوزتهما مبلغ مالي، 6 هواتف محمولة، و8 شرائح لخطوط هواتف محمولة كانت تُستخدم في نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما، اعترف المتهمان بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وأفصلا عن ارتكابهما عدد 5 وقائع مماثلة بنفس الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

اقرأ أيضا

"دبح مراته وولاده وأشعل النار بوالدته".. ماذا حدث في مذبحة عائلة طوخ؟

قرار قضائي عاجل بشأن المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري



بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"





قرار عاجل من"الإدارية العليا" بشأن 33 طعنًا على نتائج 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى