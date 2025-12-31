إعلان

حصاد البيت الفني للمسرح 2025.. جوائز وعروض جديدة

كتب- محمد لطفي:

07:33 م 31/12/2025

البيت الفني للمسرح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اختتم البيت الفني للمسرح عام 2025 محققًا حصادًا إبداعيًا جسّد ذروة التوهج للمسرح المصري.

ووفق بيان صحفي، لم يكن العام مجرد موسم فني عابر، بل كان ملحمة من العمل المتواصل تُرجمت إلى تقديم 25 عرضًا ما بين الإنتاج الأول وإعادة الإنتاج، ووصلت ليالي عروضها إلى 1100 ليلة عرض في القاهرة والمحافظات.

فقد تم إنتاج 12 عرضًا مسرحيًا جديدًا، نجحت في اجتذاب الجمهور بواقع 465 ليلة عرض رفعت خلالها لافتة «كامل العدد». وبالتوازي، أعيد تقديم 13 عرضًا مسرحيًا من العروض الناجحة التي حققت حضورًا جماهيريًا لافتًا استمر لأكثر من 400 ليلة عرض.

كما نفّذ مشروع «المواجهة والتجوال» 235 ليلة تجوال في قرى «حياة كريمة» بـ 15 محافظة، هي:

بورسعيد، الدقهلية، البحر الأحمر، المنوفية، أسيوط، قنا، البحيرة، الفيوم، المنيا، الغربية، شمال سيناء، جنوب سيناء، دمياط، الشرقية، كفر الشيخ، واستفاد من عروضه أكثر من مليون مستفيد.

وحقق البيت الفني للمسرح حضورًا دوليًا بارزًا، من خلال مشاركة عرض «الملك لير» بطولة النجم يحيى الفخراني في افتتاح أيام قرطاج المسرحية بتونس، إلى جانب فوز عرض «ذات والرداء الأحمر» بأربع جوائز في مهرجان القاهرة الدولي لمسرح الطفل العربي. كما حصدت عروض البيت عدة جوائز محلية، من بينها حصول عرض «كارمن» على 4 جوائز كبرى في المهرجان القومي للمسرح المصري، وفوز الكاتب محمود جمال حديني بجائزة أفضل تأليف عن عرض «يمين في أول شمال».

وخلال العام، تم افتتاح مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية بعد تطويره ورفع كفاءته، إلى جانب تدشين منظومة الحجز الإلكتروني عبر تطبيق «البيت الفني للمسرح».

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البيت الفني للمسرح حصاد البيت الفني للمسرح 2025 مشروع المواجهة والتجوال

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"