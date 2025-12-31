حصاد البيت الفني للمسرح 2025.. جوائز وعروض جديدة

اختتم البيت الفني للمسرح عام 2025 محققًا حصادًا إبداعيًا جسّد ذروة التوهج للمسرح المصري.

ووفق بيان صحفي، لم يكن العام مجرد موسم فني عابر، بل كان ملحمة من العمل المتواصل تُرجمت إلى تقديم 25 عرضًا ما بين الإنتاج الأول وإعادة الإنتاج، ووصلت ليالي عروضها إلى 1100 ليلة عرض في القاهرة والمحافظات.

فقد تم إنتاج 12 عرضًا مسرحيًا جديدًا، نجحت في اجتذاب الجمهور بواقع 465 ليلة عرض رفعت خلالها لافتة «كامل العدد». وبالتوازي، أعيد تقديم 13 عرضًا مسرحيًا من العروض الناجحة التي حققت حضورًا جماهيريًا لافتًا استمر لأكثر من 400 ليلة عرض.

كما نفّذ مشروع «المواجهة والتجوال» 235 ليلة تجوال في قرى «حياة كريمة» بـ 15 محافظة، هي:

بورسعيد، الدقهلية، البحر الأحمر، المنوفية، أسيوط، قنا، البحيرة، الفيوم، المنيا، الغربية، شمال سيناء، جنوب سيناء، دمياط، الشرقية، كفر الشيخ، واستفاد من عروضه أكثر من مليون مستفيد.

وحقق البيت الفني للمسرح حضورًا دوليًا بارزًا، من خلال مشاركة عرض «الملك لير» بطولة النجم يحيى الفخراني في افتتاح أيام قرطاج المسرحية بتونس، إلى جانب فوز عرض «ذات والرداء الأحمر» بأربع جوائز في مهرجان القاهرة الدولي لمسرح الطفل العربي. كما حصدت عروض البيت عدة جوائز محلية، من بينها حصول عرض «كارمن» على 4 جوائز كبرى في المهرجان القومي للمسرح المصري، وفوز الكاتب محمود جمال حديني بجائزة أفضل تأليف عن عرض «يمين في أول شمال».

وخلال العام، تم افتتاح مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية بعد تطويره ورفع كفاءته، إلى جانب تدشين منظومة الحجز الإلكتروني عبر تطبيق «البيت الفني للمسرح».