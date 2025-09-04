"الطاقة الخفية".. ابتكار صيني يشحن الأجهزة بحرارة الجسم

كتب- أحمد الضبع:

في خطوة وصفت بأنها قد تُغير مستقبل التكنولوجيا، أعلن فريق بحثي صيني عن ابتكار أول شريط مطاطي في العالم قادر على تحويل حرارة الجسم إلى طاقة كهربائية، ما يمهد الطريق أمام ساعات ذكية وهواتف وأجهزة طبية تشحن تلقائيا دون الحاجة إلى بطاريات أو شحن متكرر.

الدراسة التي نشرت في مجلة Nature العلمية الشهر الماضي، أوضحت – بحسب صحيفة South China Morning Post – أن الابتكار يجمع بين مرونة المطاط وكفاءة المواد الحرارية الكهربائية الكامنة في الجسم، وهو ما لم تتمكن الأبحاث السابقة من تحقيقه.

آلية العمل

يعتمد الابتكار على الفارق الحراري بين حرارة جسم الإنسان (نحو 37 درجة مئوية) ودرجة حرارة الجو المحيط (20 – 30 درجة مئوية)، إذ يتم تحويل هذا الفرق إلى كهرباء بطريقة مشابهة لمبدأ عمل محركات البخار في القرن الثامن عشر.

ابتكار عالمي جديد

الدكتور لي تينج، عالم المواد في جامعة بكين وأحد المشاركين في الدراسة، قال: "نحن أول من اقترح مفهوم المطاط الحراري الكهربائي عالميا".

وأوضح أن المادة الجديدة مرنة، قابلة للتمدد والالتصاق بالجلد، وتستطيع توليد الكهرباء بكفاءة مع فقدان حرارة أقل.

قوة ومرونة فائقة

بحسب نتائج البحث، تمكن الشريط من التمدد بنسبة تفوق 850% من طوله الأصلي، ثم استعادة أكثر من 90% من شكله بعد عودته إلى وضعه الطبيعي، في أداء يوازي المطاط الطبيعي، كما أن إضافة مواد محسنة رفعت من كفاءته الحرارية ليتفوق على بعض المواد غير العضوية التقليدية.

تطبيقات متعددة

ويرى الباحثون أن الاستخدامات المحتملة لا تقتصر على شحن الأجهزة القابلة للارتداء فقط، بل قد تمتد إلى تشغيل معدات الاتصالات في المناطق النائية، أو دمج المادة في الملابس لشحن الهواتف المحمولة وتنظيم حرارة الجسم.

آفاق طبية واعدة

في المجال الطبي، قد يحدث الابتكار نقلة كبيرة، إذ يمكن للأجهزة المخصصة لمراقبة القلب أو الضغط أن تعمل لفترات طويلة دون بطاريات ضخمة، ما يجعلها أخف وزنا وأكثر راحة للمرضى.

