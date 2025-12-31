في عالم يسيطر على الهاتف الذكي وشبكات الإنترنت، ما زال هناك مجتمعات وقرى يعيش أهلها بعيدًا عن التكنولوجيا الحديثة، في معزل عن العالم.

قرية سوباي في الولايات المتحدة

تقع قرية سوباي داخل وادي هافاسو، وهي أكثر القرى عزلة في كاليفورنيا، وتعتمد طريقة الحياة أساسًا على المهور والبُعير لنقل البضائع والرسائل، إذ لا يمكن الوصول إليها بالسيارات، ولا توجد طرق ممهدة، وفقا لموقع LoveProperty.

ويعيش السكان في بيئة طبيعية صعبة، ويزرعون ويصيدون ويتعاملون بلا اعتماد مباشر على التكنولوجيا.

جزيرة بالمرستون في المنطقة الهادئة

في جزيرة بالمرستون الصغيرة التابعة لجزر كوك، يعيش حوالي 25 شخصًا، كلهم ​​من عائلة واحدة لها أصول لجيل مؤسس واحد، وتعتمد الحياة هناك على الزراعة الصغيرة وصيد الأسماك.

بلدة إيتوكورتورميت في جرينلاند

بلدة إيتوكورتورميت الصغيرة في جرينلاند أبعد مجتمع مأهول بالسكان في نصف الكرة الغربي وأقرب جار لها هو منتزه شمال شرق جرينلاند الوطني، وهو أكبر منتزه وطني في العالم.

تشتهر البلدة بالدببة القطبية والرنة والفقمات، ولا يوجد فيها سوى دورية سيريوس للزلاجات، وهي وحدة تابعة للبحرية الدنماركية، لذا فإن السكان يعتمدون على أنفسهم تماما.

جزيرة بالمرستون في جزر كوك

تقع جزيرة بالمرستون في المحيط الهادئ، وهي جزيرة مكتفية ذاتيا، على بعد حوالي 2000 ميل شمال شرق نيوزيلندا.

وهذه الجزيرة المرجانية، إحدى جزر كوك الخمس عشرة، جزيرةً حلقية الشكل تتكون من شعاب مرجانية أو جزيرة أو سلسلة من الجزر الصغيرة، ويبلغ عدد سكانها 25 نسمة فقط، وفقًا لتعداد عام 2021.

