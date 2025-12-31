إعلان

"سرقني وضحك عليا".. عروس كروان مشاكل تفضح "فرح الترند" في محضر رسمي

كتب : محمد شعبان

05:22 م 31/12/2025

كروان مشاكل وعروسته

وسط أضواء الفرح وصيحات "المعازيم" تملأ المكان، لم يتوقع أحد أن ينتهي حفل زفاف التيك توكر كروان مشاكل خلف قضبان القسم، وسط صراخ العروس واتهامات بالسرقة والنصب.

مشهد درامي بدأ بزغاريد وانتهى بتدافع بالأيدي وقبض أمني، ليتحول "فرح الموسم" إلى "فضيحة الموسم" على منصات التواصل الاجتماعي.

زفاف لم يكتمل

شهد حفل الزفاف حالة من الهرج والمرج الشديد نتيجة التدافع الكبير بين الحضور، مما أدى إلى نشوب مشادات كلامية تطورت إلى اشتباكات بالأيدي. وبدلاً من إتمام مراسم الزواج، تدخلت الأجهزة الأمنية لفض النزاع والسيطرة على الموقف، وهو ما أسفر عن إلقاء القبض على شقيق كروان مشاكل وأحد أصدقائه المقربين، ليعلن الجميع نهاية "الفرح" قبل أن يبدأ فعلياً.

"تمثيلية من أجل الترند"

لم تتوقف الصدمة عند حد الشغب، بل فجرت العروس مفاجأة من العيار الثقيل عقب توجهها إلى قسم الشرطة لتحرير محضر رسمي. حيث اتهمت العروس "كروان مشاكل" بالاستيلاء على هاتفها المحمول ومصوغاتها الذهبية (الشبكة).

ليس هذا وفقط، لا اتهمته بالتضليل واختلاق واقعة الزفاف بالكامل وتزييف المشاعر بهدف تصوير فيديوهات "ترند" لتحقيق شهرة واسعة وجني أرباح مادية من المشاهدات.

تحقيقات موسعة

الأجهزة الأمنية بالجيزة تفحص البلاغ المقدم من حفيدة شعبان عبد الرحيم وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

