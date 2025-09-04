جورجيو أرماني يرحل عن 91 عامًا ويترك وصيته: “أرماني بعد أرماني"

كتبت- نرمين ضيف الله

رحل مصمم الأزياء الإيطالي الشهير جورجيو أرماني (Giorgio Armani) عن عمر ناهز 91 عامًا، في الرابع من سبتمبر 2025، بعد صراع مع المرض.

وبحسب بيان صادر عن دار الأزياء التي أسسها، توفي أرماني بسلام في منزله، محاطًا بأحبائه.

وفاة في المنزل وأجواء وداعية

وفقًا لموقع People، أكدت دار أرماني أن وفاته جاءت في أجواء عائلية هادئة، مشيرةً إلى أنه واصل العمل حتى أيامه الأخيرة رغم تدهور صحته. وكان غيابه عن عروض أسبوع الموضة الصيفي في ميلانو بسبب المرض هو الأول من نوعه في مسيرته الطويلة.

إرث من الإبداع والرؤية

على مدار أكثر من خمسة عقود، ترك أرماني بصمته في عالم الأزياء بتصاميمه البسيطة الأنيقة، خاصة البدلات الناعمة (Soft Tailoring) التي أصبحت علامته المميزة.

بداية العلامة التجارية

أسس أرماني علامته عام 1975، لتتحول سريعًا إلى إمبراطورية امتدت إلى العطور والديكور والفنادق الفاخرة وقطاعات أخرى، محققة إيرادات سنوية تُقدَّر بمليارات اليوروهات.

مراسم الجنازة والتكريم

سيُفتح باب التأبين العام لجورجيو أرماني في مسرح Armani/Teatro بميلانو يومي 6 و7 سبتمبر، على أن يُقام الدفن في مراسم خاصة بحضور العائلة والأصدقاء المقربين، كما أوصى الراحل.

رسائل تقدير من رموز عالمية

انهالت رسائل الحزن والتقدير من شخصيات بارزة في عالم السياسة والموضة والفن:

• رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وصفته بأنه “رمز لأفضل ما في إيطاليا”.

• المصممة دوناتيلا فيرساتشي نعته بقولها: “عملاق سيُذكر إلى الأبد”.

• النجمة جوليا روبرتس قالت عنه: “صديق حقيقي.. أسطورة”.

• كما عبّر العديد من النجوم العالميين، بينهم فيكتوريا بيكهام، عن تقديرهم لإرثه الذي غيّر وجه الأناقة المعاصرة.

مستقبل العلامة

كان أرماني قد صرّح في مقابلاته الأخيرة بأن أكبر ندمه هو تكريس معظم حياته للعمل على حساب لحظاته مع العائلة، لكنه أكد أيضًا أن “هناك أرماني بعد أرماني”.

وفي بيانها، شددت دار الأزياء على أن الفريق والعائلة سيواصلون المسيرة بروح من الوفاء والتفاني، للحفاظ على إرث أسطورة الموضة العالمية.