"روقان" على النيل.. ممشى "أهل مصر" وجهة ترفيهية مختلفة لرأس السنة

برد لا يذوب.. 5 وجهات عالمية تغطيها الثلوج طوال العام

تتنوع المدن حول العالم بسمات مذهلة ومعالم فريدة تجعلها تجذب الزوار من مختلف الأنحاء.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم أفضل مدن حول العالم، وفق ما كشف موقع "cntraveler".

هوبارت، أستراليا

هي مدينة أسترالية تقع على الساحل الجنوبي الشرقي لتسمانيا، تتمتع بإطلالات خلابة، لذا فهي تعد وجهة مثالية لقضاء يوم ممتع على الشاطئ .

فاليتا، مالطا

تحتوي هذه المدينة على جدران عتيقة تعود إلى القرن السادس عشر وأعمدة معمارية من العصور الوسطى ونافورة.

بالما، إسبانيا

تحتوي على مجموعة كبيرة من المطاعم والمقاهي وقلعة وكاتدرائية رائعة، بالإضافة إلى أن مناخها معتدل حيث تتمتع بأكثر من 300 يوم مشمس في السنة، مما يجعلها واحدة من أكثر المدن سطوعا للشمس في العالم.

جالواي، أيرلندا

تقع في غرب أيرلندا وتحتوي على بقايا أسوار حجرية من العصور الوسطى، كما تتنوع خيارات المطاعم إلى جانب الفنادق والسبا.

سان ميجيل دي الليندي، المكسيك

تقع على بعد 4 ساعات شمال غرب مدينة مكسيكو، وتعد هذه المدينة الجبلية مركزا للفنانين المغتربين، وتشتهر بهندستها المعمارية الإسبانية وواجهاتها الملونة.

ويقع فندق روزوود في مدينة سان ميجيل دي أليندي في قلب المدينة، بالإضافة إلى غرف فاخرة وإطلالات خلابة.