4 تصرفات تكشف إصابتك بالرهاب الاجتماعي.. كيف تواجه مخاوفك؟

كتب – أحمد الضبع:

الرهاب الاجتماعي من الاضطرابات النفسية التي قد تعطل حياة كثيرين دون أن يدركوا، وعادة ما يظهر في مواقف بسيطة كالحديث أمام الآخرين أو حضور المناسبات العامة.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور أحمد مصطفى، أخصائي الإرشاد الأسري والنفسي، إن هناك تصرفات رئيسية تكشف عن الإصابة بهذا الاضطراب، مشددًا على أهمية التعامل معه مبكرًا.

1- تجنّب المواقف الاجتماعية

وأوضح "مصطفى" في تصريحات لـ"مصراوي" أن المصاب بالرهاب الاجتماعي غالبا ما يتهرب من حضور الاجتماعات أو التجمعات العائلية، ويفضل الانعزال حتى لا يتعرض لمواقف محرجة.

2- القلق المفرط من نظرات الآخرين

وبحسب الأخصائي النفسي، فإن المصاب بالرهاب الاجتماعي يراقب نفسه بشكل زائد، ويشعر أن الجميع يقيم تصرفاته، ما يضاعف توتره ويؤثر على ثقته بذاته.

3- أعراض جسدية ظاهرة

ومن العلامات الواضحة تعرق اليدين، وتسارع ضربات القلب، واحمرار الوجه عند مواجهة الغرباء أو عند التحدث أمام مجموعة، وفقا لـ"مصطفى".

4- صعوبة التعبير عن النفس

وأشار إلى أن المصاب قد يجد صعوبة في التواصل البصري، أو التحدث بطلاقة، وغالبا ما يستخدم كلمات قليلة أو يلتزم الصمت خشية ارتكاب خطأ وعادة ما يتهرب من الكاميرا حين توجه نحوه.

ونصح "مصطفى" بضرورة التدرج في مواجهة المواقف المسببة للقلق بدلا من الهروب منها، إلى جانب ممارسة تمارين التنفس والاسترخاء، واللجوء إلى مختص نفسي في حال استمرار الأعراض وتأثيرها على الحياة اليومية.

وأكد الأخصائي النفسي أن الرهاب الاجتماعي ليس مرضا لكنه مشكلة نفسية قابلة للعلاج إذا ما تم التعامل معه بإصرار وصبر، مشددا على أن الاعتراف بالمشكلة ومواجهتها هو الخطوة الأولى للتعافي.

واختتم بالإشارة إلى أن أفضل طريقة للتغلب على الرهبة التي تتمالك المصاب بالرهاب الاجتماعي، هي امتلاك زمام المبادرة في كل شيء مثل البدء بالسلام، أو فتح مجالات حديث مع الآخرين أو الجلوس في المقدمة، دون الاكتراث بالنتائج حتى لو بدت سلبية.

اقرأ أيضا:

رجل يقطع الكهرباء عن قريته بالكامل لسبب غير متوقع (فيديو)

سابقة نادرة.. شركة طيران تطلق اسم راكب على طائرتين

تجربة صادمة.. 20 صورة لأغرب فنادق حول العالم

صاحب محل بويات يثير الجدل على السوشيال ميديا رغم غياب الزبائن

رجل يعاقب ابنه بطريقة غير متوقعة.. هذا ما حدث (صور)