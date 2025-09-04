"عروسة المولد والحصان”.. اعرف أصل الحكاية وسر ارتباطها بالمولد النبوي

كتبت- نرمين ضيف الله:

في شوارع مصر اليوم، تتزين المحال والأسواق باللافتات المضيئة والمجسمات الضوئية التي تجسد عروسة المولد والحصان، بينما تتعالى أصوات المدائح النبوية والأناشيد الصوفية في أجواء تمزج بين البهجة الروحية والاحتفال الشعبي.

وارتبطت ذكرى المولد النبوي الشريف في مصر بعادة مميزة تجمع بين المذاق الحلو والموروث الشعبي؛ إذ تعود صناعة “عروسة المولد” و”حصان الحلاوة” إلى العصر الفاطمي، حين كان الحكام يصنعون أطنان الحلوى ويوزعونها على الشعب للتقرب منهم، بحسب ما أوضحه الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين وخبير التراث، في تصريحات خاصة لـ”مصراوي”.

أصل عروسة المولد

ويضيف شاكر أن الروايات اختلفت حول أصل “عروسة المولد”، فهناك من يرجعها إلى زوجة الحاكم بأمر الله التي ظهرت في موكب رسمي تشبه العروسة المصنوعة من الحلوى، بينما يرى آخرون أنها مستوحاة من رموز فرعونية مثل المعبودة “إيزيس”.

أصل حصان المولد

أما الحصان، فيُقال إنه مستوحى من شخصية “الشاطر حسن” في الحكايات الشعبية، أو من صورة القديس مارجرجس ممتطيًا حصانه في التراث القبطي.

ويشير شاكر إلى أن المصريين عُرفوا بربط احتفالاتهم بالأطعمة، مثل كعك العيد في الأعياد، والبليلة في عاشوراء، وحلوى المولد، وهو ما جعل هذه العادة راسخة ومتوارثة عبر الأجيال.

