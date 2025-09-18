مزار الأثرياء.. حكاية قلعة مهجورة تحولت إلى أفخم فندق في العالم

بعد اختفائها من المتحف.. معلومات لا تعرفها عن أسورة الملك أمنمؤوبي

كتب- أحمد الضبع:

في قلب تلال "أرافالي" شمال الهند، ثمة قلعة تاريخية عمرها أكثر من 230 عاما، تحولت من حصن قديم مهجور إلى واحد من أفخم الفنادق في العالم.

القلعة المعروفة باسم بيشانجاره، تقع بالقرب من مدينة جايبور، وقد خضعت لعملية ترميم استمرت أكثر من عشر سنوات، لتفتتح من جديد تحت اسم فندق "أليلا فورت بيشانجاره"، كأول فندق تديره علامة دولية في المنطقة وأصبحت مقصد الأثرياء حول العالم، بحسب شبكة "سي إن إن".

من الخارج تحتفظ القلعة بهيبتها الحجرية العريقة، أما من الداخل فقد تحولت إلى عالم من الفخامة والترف، حيث الممرات الضيقة والأبواب السرية والسلالم المتعرجة، في تجربة أشبه بزيارة لعصر السلاطين ولكن بخدمة تليق بالقرن الحادي والعشرين.

ورغم أن المهندسين المسؤولين عن المشروع اضطروا إلى هدم بعض الجدران وربط الغرف وشق مساحات جديدة لإضافة مصاعد وممرات حديثة، إلا أنهم حافظوا على الروح الأصلية للقلعة، ليخرج الفندق في صورة تمزج بين التاريخ والحداثة.

الفكرة حملت توقيع الثنائي الهندسي ريتو وسانديب خاندلوال، اللذين عملا على مشاريع تراثية فاخرة منذ تسعينيات القرن الماضي، لكن قلعة بيشانجاره تبقى مشروعهما الأضخم والأكثر تحديا، خاصة وأنها كانت واحدة من أكثر القلاع عزلة وقدما في الهند.

