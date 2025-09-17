قوس قزح كما لم تره من قبل.. أجمل 5 الأماكن لرؤيته حول العالم

كتبت- نرمين ضيف الله:

قوس قزح هو إحدى تلك الظواهر الطبيعية التي تُخطف الأنفاس؛ حيث يمتزج ضوء الشمس بقطرات مطر ليشكل لوحًة فريدة من الألوان في السماء.

البعض يرى أن اللحظة لا تُنسى، وتزداد الرغبة في الرحلة أو الوقوف أمام هذه اللوحة حين يُحاط بها مناظر طبيعية خلّابة.

في هذا التقرير، نوضح 5 مواقع حول العالم يُعرف بكونها من أفضل الأماكن لمشاهدة قوس قزح، لأجل من يحب التأمل، التصوير، أو ببساطة الشعور بعظمة الطبيعة، وفق لما جاء في "Jagranjosh"، "Los Angeles Times".

أماكن لا تُفوَت لمشاهدة قوس قزح

1. شلالات فيكتوريا، زامبيا / زيمبابوي

هذا المكان من أفضل المواقع حول العالم لرؤية قوس قزح بفضل الرذاذ الدائم المتصاعد من الشلالات العظيمة، والذي يلتقي بضوء الشمس ليُكوّن عروضاً ساحرة للألوان، كما أنه يُمكن رؤية "قوس القمر" أحياناً في الليالي المُضيئة.

2. شلالات إيغوازو، الأرجنتين / البرازيل

الأمطار الغزيرة والرذاذ الكثيف وسط غابة استوائية تجعل من إيغوازو مكاناً مثالياً لقوس قزح مزدوج أو مزدوجات متعاقبة، وطلّة الطبيعة الخضراء تضيف عمقاً وجودة للمنظر.

3. هاواي، الولايات المتحدة الأمريكية

تُعرف هاواي بأنها من الأماكن التي تراها فيها أقواس القزح كثيراً، بسبب الغيوم والأمطار القصيرة التي تتبعها أشعة الشمس في الطبيعة الاستوائية، والمناطق المرتفعة التي تُكّون مناظر جميلة مع القوس.

4. أيسلندا، شلال سكوجافوس (Skógafoss)

شلال "سكوجافوس" واحداً من أشهر الشلالات في أيسلندا التي تُتيح الفرصة للوقوف قريباً من القوس، حتى أنك قد تشعر بأنك داخل القوس نفسه بسبب الرذاذ الكثيف والضوء.

5. بحيرة نيوسيدل، النمسا

من الأماكن الأوروبية التي يقل فيها التلوث البصري، وهناك طبيعة هادئة ومياه ساكنة قد تعكس السماء والرذاذ الخفيف مما يتيح مشاهدة أقواس قزح جميلة، خصوصاً بعد الأمطار.