فندق إنتركونتيننتال شانجهاي وندرلاند، المعروف أيضًا باسم فندق تيانما بيت أو فندق شيماو كوارري، فريد من نوعه لأنه يقع داخل حفرة تحت الأرض في الصين.

يتميز بتصميمه الغريب وتجربة الإقامة غير العادية التي يقدمها للنزلاء، ما يجعله من أغرب الفنادق في العالم.

هذا الفندق من أكثر المشاريع المدهشة عالميا، بفضل تصميمه الفريد وموقعه المذهل داخل حفرة تحت الأرض، وفقا لموقع "timesofindia".

موقع الفندق وتصميمه الاستثنائي

يقع الفندق في محجر شينكينج المهجور في سونججيانج بالصين، على بعد حوالي 14 كيلومترا من شنجهاي.

ما يجعل الفندق فريدا هو أن 16 طابقا من أصل 18 تقع تحت الأرض، معتمدة على الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية لتوليد الطاقة.

واستغرق بناء هذا المبني المعماري حوالي عشر سنوات، بمشاركة 5000 مهندس ومعماري.

الشلال وحوض الأسماك.. تجربة فريدة للنزلاء

أحد أبرز معالم الفندق هو الشلال الاصطناعي الذي ينساب مباشرة في حوض السباحة الضخم، يغمر الماء طابقين كاملين من الطوابق السفلية، ما يتيح للنزلاء التمتع بإطلالات خلابة على حوض أسماك ضخم من غرفهم أو شرفاتهم الزجاجية.

تحد للجاذبية والابتكار

سجل فريق التصميم 39 براءة اختراع ووصف المشروع بأنه "تحد للجاذبية"، حيث بذل المصممون جهودا كبيرة لدمج الابتكار والتقنيات الحديثة مع جمال الطبيعة المحيطة بالموقع.

فخامة وتجربة استثنائية

رغم عدم الإعلان عن أسعار الغرف حتى الآن، يُتوقع أن يكون الفندق فاخرا من فئة الخمس نجوم ويجذب كبار الشخصيات من جميع أنحاء العالم، بفضل تصميمه الفريد وتجربة الإقامة المميزة تحت الأرض.

