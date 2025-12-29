أجمل عيون الحيوانات حول العالم.. من بينها البومة

يميل الإنسان منذ القدم إلى اكتشاف المجهول والغريب، وهناك أماكن حول العالم أثارت الكثير من الفضول والجدل بسبب أسرارها وغموضها.

فيما يلي، إليكم أبرز هذه الأماكن الغامضة والمثيرة للجدل حول العالم، وفقا لموقعي "insightvacations"، و"guide".

مثلث برمودا

يقع مثلث برمودا في المحيط الأطلسي، واشتهر بقصص عن اختفاء سفن وطائرات في ظروف غامضة، ما جعله موضوعا للعديد من الروايات والتفسيرات الغريبة.

الغابة الملتوية في بولندا

تضم غابة كروكيد نحو 400 شجرة منحنية عند الجذوع بشكل غريب، ورغم زراعتها في ثلاثينيات القرن الماضي، لا توجد سجلات تفسر سبب هذا التشكل غير الطبيعي، ما جعلها أحد أكثر الألغاز النباتية إثارة للجدل.

بوابات الجحيم

تقع فوهة غاز دارفازا في صحراء تركمانستان، واشتعلت النيران فيها عام 1971 بسبب خطأ حدث أثناء البحث عن الغاز الطبيعي، ولمنع انتشار الغاز السام، تم إشعال النار فيها، وما زالت مشتعلة حتى اليوم.

ورغم معرفة سبب اشتعالها، يبقى الغموض قائمًا حول موعد انطفاء هذه النيران التي استمرت لعشرات السنين.

بحيرة هيلير

بحيرة هيلير في أستراليا من أغرب البحيرات في العالم بسبب لونها الوردي الواضح، يرجع هذا اللون إلى وجود بكتيريا وطحالب صغيرة تعيش في مياهها.

ورغم أن مياه البحيرة غير خطيرة، فإن الوصول إليها محدود، ما يجعلها أكثر غموضا وإثارة للاهتمام.

جزيرة الدمى

تقع جزيرة الدمى قرب مدينة مكسيكو سيتي، وترتبط بقصة طفلة يُقال إنها غرقت في البحيرة، وبعد ذلك، امتلأت الجزيرة بمئات الدمى المعلّقة في الأشجار والمباني.

ومع مرور الوقت وتعرضها للعوامل الطبيعية، أصبحت الدمى ذات مظهر مخيف، ما جعل الجزيرة من أكثر الأماكن التي تثير الخوف والفضول.

قرية بلوكلي

رغم هدوئها الظاهري، تُعرف قرية بلوكلي في إنجلترا بأنها الأكثر غموضا وجدلا حول العالم، نظرا لأنها مشهورة بالأصوات الغربية ورؤية الأشباح، ما جعلها تُعرف كواحدة من أكثر القرى المسكونة في بريطانيا، ودخلت موسوعة جينيس بسبب ذلك.

غابة هويا باتشيو

تقع هذه الغابة قرب مدينة كلوج نابوكا في رومانيا، ويقال إن أشياء غريبة تحدث فيها، مثل ظهور أضواء غير معروفة وتعطل الأجهزة الإلكترونية، كما توجد فيها مساحة دائرية خالية من الأشجار لم يجد العلماء تفسيرا واضحا لها حتى الآن.

كهوف بيندايا

تحتضن كهوف بيندايا في ميانمار أكثر من 8000 تمثال لبوذا، وتجمع بين الطابع الديني والأساطير الشعبية، في مشهد فريد يمزج بين التاريخ والخيال.

