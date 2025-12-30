مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

1 3
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

تنزانيا

1 1
18:00

تونس

كأس الأمم الأفريقية

بوتسوانا

0 3
21:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

بنين

0 3
21:00

السنغال

كأس رابطة الأندية

الأهلي

0 3
17:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

2 2
21:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

1 1
22:15

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

0 0
22:15

أستون فيلا

جميع المباريات

"بن رمضان أمام ديانج".. تحديد مباراتين في دور ال 16 ببطولة أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

09:49 م 30/12/2025 تعديل في 09:57 م
ينتظر عشاق كرة القدم الأفريقية، استكمال عقد المتأهلين إلى دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، ثم معرفة كافة مواجهات هذا الدور، بعد تحديد عدد من المباريات المرتقبة

وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مواجهة قوية في دور ال 16، حينما يلاقي منتخب مالي وتونس، فيما سيلاقي منتخب المغرب نظيره التنزاني في الدور ذاته.

وضمن منتخب تونس الصعود إلى الدور المقبل من البطولة، بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، ليضرب موعدا مع مالي صاحب المركز الثاني بالمجموعة الأولى، في دور ال 16 بالبطولة أيضًا.

موعد مباراة تونس ومالي

ومن المقرر إقامة مباراة تونس ومالي في دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، يوم السبت المقبل الموافق 3 يناير المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن جانبه يلاقي منتخب المغرب متصدر المجموعة الأولى، في دور ال 16 منتخب تنزانيا الذي احتل المركز الثالث بالمجموعة الثالثة.

وتقام مباراة المغرب والسنغال، في دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا، يوم الأحد المقبل الموافق 4 يناير المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب تونس كأس الأمم الأفريقية مباراة تونس ومالي موعد مباراة تونس

جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

