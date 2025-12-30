فيديو الخطف يطيح بالأب.. قرارات عاجلة للنيابة في واقعة كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أسدلت النيابة العامة الستار على ساعات من القلق سادت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو يوثق لحظات انتزاع طفل بالقوة. فقد أصدر أحمد فايد، وكيل نيابة مركز كفر الشيخ والرياض، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحجز أب وصديقه على ذمة التحريات، لاتهامهما بخطف نجل الأول في واقعة هزت الرأي العام المحلي.

تحقيقات وفحص فني

شملت قرارات النيابة تكليف المباحث بإجراء تحريات عاجلة حول ملابسات الواقعة، بالإضافة إلى عرض السيارة الملاكي المستخدمة في الحادث على إدارة مرور كفر الشيخ؛ لفحص التلفيات الناتجة عن تجمهر الأهالي.

كما أمرت النيابة بعرض قائد السيارة (المتهم الثاني) على مستشفى كفر الشيخ العام لتوقيع الكشف الطبي عليه وتحديد الإصابات التي لحقت به جراء اعتداء المواطنين عليه أثناء محاولة الهرب.

واستمعت النيابة لأقوال أسرة والدة الطفل، والمتهمين (الأب وصديقه)، لتوثيق كافة جوانب القضية التي قُيدت برقم 16218 لسنة 2025 إداري مركز شرطة كفر الشيخ.

من "فيسبوك" إلى قبضة الأمن

بدأت القصة برصد إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، بقيادة اللواء محمد فوزي، لمقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم عبر "فيسبوك"، يظهر شخصًا ينتزع طفلًا بالقوة من آخر ويفر هاربًا بسيارة.

وبتكليف مباشر من مدير المباحث الجنائية، نجح الرائد محمد هاني عصر، رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، خلال دقائق معدودة في تحديد هوية الجناة.

وتبين أن المتهم الرئيسي هو والد الطفل، ويدعى "مجدي.ع.إ.ك" (35 عامًا)، صاحب شركة استيراد وتصدير من قرية "منية مسير"، وعاونه صديقه "محمد.ع.ع.ا" (39 عامًا) من قرية "إصلاح شالما"، الذي كان يقود السيارة الذهبية ذات اللوحات (ل م ن ط 3795).

دراما الحضانة والمقاومة الصغيرة

كشفت التحقيقات الأولية أن جذور الواقعة تعود لخلافات أسرية؛ حيث انفصل الأب عن زوجته عام 2023، ليعيش الطفل "محمد" (7 أعوام) في حضانة والدته وجدته، بينما لا تزال دعوى الحضانة متداولة أمام محكمة الأسرة دون حكم نهائي.

وفي تفاصيل المشهد الدرامي، توجه الأب وصديقه إلى "عزبة الصنفاوي"، حيث لمح ابنه يسير في الشارع رفقة خاله الطفل "محمد.ر.م.ز" (11 عامًا). وعندما حاول الأب خطف نجله، أظهر الخال الصغير شجاعة لافتة وتشبث بابن شقيقته رافضًا تركه، إلا أن قوة الأب حسمت الموقف، ليلوذ بالفرار بالطفل قبل أن يتم ضبطه لاحقًا هو وصديقه والسيارة بقرار من النيابة العامة.

