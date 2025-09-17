تحت أنظار المارة.. الأرض تبتلع شاحنة ضخمة في المكسيك (فيديو)

قوس قزح كما لم تره من قبل.. أجمل 5 الأماكن لرؤيته حول العالم

كتب – سيد متولي

سقطت شاحنة محملة بزجاجات صودا في حفرة أرضية ضخمة بمنطقة إزتابالابا، أكثر أحياء مكسيكو سيتي كثافة سكانية، في حادث أثار استغراب السكان.

وبحسب theguardian، لم تسجل أي إصابات في صفوف السائقين أو المارة، فيما باشرت السلطات التحقيق في أسباب الهبوط الأرضي وتقييم حجم الأضرار.

وانتشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر سقوط الشاحنة من الخلف أولا في الحفرة الأرضية، وسط مراقبة السكان الذين شاهدوا الحادث مباشرة من شوارع حي إزتابالابا، كما تسبب الوزن الثقيل للشاحنة في تعميق وتوسيع الحفرة أثناء الهبوط.

ويعود السبب الأولي للحادث إلى انهيار شبكة الصرف الصحي القديمة في المنطقة، التي تعرضت لتلف متكرر مع مرور الوقت، ما أدى إلى هبوط الأرض بشكل مفاجئ.

وأكدت رئيسة بلدية إزتابالابا، أليدا ألفافيز، في منشور عبر منصة إكس، على أهمية سرعة تنفيذ أعمال الإصلاح وإزالة الشاحنة من موقع الحادث، مشددة على أن ذلك يأتي في إطار حرص البلدية على سلامة المواطنين وضمان انسيابية حركة المرور بالمنطقة.

وسيطرت السلطات على موقع الحادث فور وقوعه، حيث أغلقت الشوارع المحيطة بالحفرة ومنعت مرور السيارات والمشاة في المنطقة، كما بدأت فرق الطوارئ والهندسة المدنية تقييم حجم الأضرار وإعداد خطة لإخراج الشاحنة وإصلاح شبكة الصرف المتضررة.