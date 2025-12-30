إعلان

انهيار هاني رمزي في جنازة والدته (صور)

كتب : نوران أسامة

02:59 م 30/12/2025
    انهيار الفنان هاني رمزي في جنازة والدته (3)
    انهيار الفنان هاني رمزي في جنازة والدته (6)
    انهيار الفنان هاني رمزي في جنازة والدته (7)
    انهيار الفنان هاني رمزي في جنازة والدته (2)
    انهيار الفنان هاني رمزي في جنازة والدته (9)
    انهيار الفنان هاني رمزي في جنازة والدته (10)
    انهيار الفنان هاني رمزي في جنازة والدته (8)

تصوير- هاني رجب

وثق موقع "مصراوي" صورًا من جنازة والدة الفنان هاني رمزي، التي رحلت عن عالمنا مساء أمس الاثنين.

وظهر هاني رمزي منهارًا بالبكاء خلال تشييع جنازة والدته منذ قليل من كنيسة أبي سيفين بالتجمع الأول.

وشهدت الجنازة حضور عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم إلهام شاهين، ليلى علوي، ومراد مكرم، ووزير الثقافة أحمد هنو، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساة هاني رمزي وأشقائه في فقد والدتهم.

هاني رمزي جنازة والدة هاني رمزي كنيسة أبي سيفين

